СМИ: ВСУ атакуют Тульскую область

Вооруженные силы Украины направили беспилотные летательные аппараты на Тульскую область, сообщает Telegram-канал Mash.

Собянин заявил о трех сбитых над Москвой беспилотниках

По словам местных жителей, в небе раздаются взрывы, видны следы, похожие на беспилотники.

Первые звуки стали раздаваться в 2:40 в посёлках Брусянский и Барсуки, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы. Всего в области прогремело больше пяти взрывов. По предварительным данным, работает ПВО.

Ранее беспилотники сбили рядом с Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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