СМИ: ВСУ атакуют Тульскую область
11 июля 202504:02
Вооруженные силы Украины направили беспилотные летательные аппараты на Тульскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, в небе раздаются взрывы, видны следы, похожие на беспилотники.
Первые звуки стали раздаваться в 2:40 в посёлках Брусянский и Барсуки, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы. Всего в области прогремело больше пяти взрывов. По предварительным данным, работает ПВО.
Ранее беспилотники сбили рядом с Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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