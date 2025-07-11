Военкомов Украины охватила паника после ударов российских военных
11 июля 202500:17
Сотрудников украинских территориальных центров комплектования (военкоматы) охватила паника из-за ударов России, сообщает РИА Новости.
Многие хотят уволиться и сбежать в Румынию, так как работать под обстрелами боятся, как и идти на фронт. Жить на Украине им также страшно из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в Вооруженные силы.
Ранее в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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