Военкомов Украины охватила паника после ударов российских военных

Сотрудников украинских территориальных центров комплектования (военкоматы) охватила паника из-за ударов России, сообщает РИА Новости.

Многие хотят уволиться и сбежать в Румынию, так как работать под обстрелами боятся, как и идти на фронт. Жить на Украине им также страшно из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в Вооруженные силы.

Ранее в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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