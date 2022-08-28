Обострение вокруг Тайваня. США провоцируют Китай на ответ
Дестабилизация ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны США спровоцирует усиление союза Китая и России против Вашингтона.
Вооруженные силы КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности. Приказ отдан после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, пояснил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И в сообщении в социальной сети WeChat.
Маневры проходят впервые после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, что вызвало обострение отношений между Вашингтоном и Пекином. Ее посещение Тайваня было спланированной провокацией, чтобы дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Последовавший за этим визит сенатора Соединенных Штатов Марши Блэкберн доказывает стремление Вашингтона дестабилизировать обстановку в регионе и вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает посольство КНР в США.
Пекин выступает против любых официальных связей Вашингтона с Тайбэем. Как заявили дипломаты, КНР примет ответные меры в ответ на эти провокации.
На фоне внешнеполитических событий Народно-освободительная армия Китая провела беспрецедентно масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня. Они шли до 7 августа. Впервые над Тайванем пролетели ракеты, а китайские силы вошли в пределы 12-мильной зоны вокруг острова.
Репетицией вторжения на Тайвань назвал кампанию старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. При этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что войны не хочет никто.
«Учения могут быть репетиций вторжения Китая на Тайвань. Как говорится: «войны никто не ждал – война неизбежна», но сейчас она маловероятна, потому что США, Китай и Тайвань опасаются этого. Подобное возможно, если в Вашингтоне и Пекине руководство сдвинется рассудком.
У Китая много способов принудить Тайвань к конструктивному диалогу и, прежде чем применять силу, 10 раз подумают. Поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе силового решения тайваньского вопроса не будет», - считает эксперт.
Если сейчас американские власти окончательно перейдут на полномасштабную конфронтацию с Пекином, например, подтолкнув в Тайвань на вооруженный конфликт, то Китай и РФ будут вынуждены объединить свои усилия в борьбе с Вашингтоном не только в дипломатическом, но и в военно-политическом смысле. Так считает директор Центр прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, сообщает телеканал «360».
Он подчеркивает, что действия Вашингтона в последние годы толкают Россию и КНР к более тесному сотрудничеству вплоть до образования военно-политического союза.
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде 15 или 16 сентября во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине. Как уточняет газета, целью поездки председателя КНР в Самарканд станет создание союза государств, которые будут противостоять США и странам Запада в их намерении по сдерживанию Китая.
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