Обострение вокруг Тайваня. США провоцируют Китай на ответ

Маневры проходят впервые после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, что вызвало обострение отношений между Вашингтоном и Пекином. Ее посещение Тайваня было спланированной провокацией, чтобы дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Последовавший за этим визит сенатора Соединенных Штатов Марши Блэкберн доказывает стремление Вашингтона дестабилизировать обстановку в регионе и вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает посольство КНР в США.