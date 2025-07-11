Захарова заявила, что не видела, как Рубио подмигивал Лаврову

«Я не видела, кто кому подмигивал», — отметила дипломат.

До этого корреспондент CNN Кайли Этвуд заявила, что американский госсекретарь подмигнул главе МИД РФ на встрече с ним в Малайзии, когда журналисты задавали вопросы о том, что будет обсуждаться на переговорах глав двух внешнеполитических ведомств.

Ранее стало известно, что Лавров и Рубио обсудили на встрече в Куала-Лумпуре урегулирование на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

