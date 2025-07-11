Захарова заявила, что не видела, как Рубио подмигивал Лаврову
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли глава Госдепа США Марко Рубио российскому коллеге Сергею Лаврову на встрече в Куала-Лумпуре, сообщает «Газета.Ru».
«Я не видела, кто кому подмигивал», — отметила дипломат.
До этого корреспондент CNN Кайли Этвуд заявила, что американский госсекретарь подмигнул главе МИД РФ на встрече с ним в Малайзии, когда журналисты задавали вопросы о том, что будет обсуждаться на переговорах глав двух внешнеполитических ведомств.
Ранее стало известно, что Лавров и Рубио обсудили на встрече в Куала-Лумпуре урегулирование на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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