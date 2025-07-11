Беспилотники сбили рядом с Курской АЭС

Взрывы и звуки прилётов слышали жители нескольких городов Курской области. По их словам, в 00:40 в Беловском районе увидели вспышки в небе. Также беспилотники заметили над Обоянью и Курчатовом, где находится АЭС.

Последний раз ВСУ пытались атаковать станцию 6 июня. Тогда обломки дрона упали на парковке АЭС-2, которая расположена рядом.

Ранее мэр Москвы заявил о трех сбитых над Москвой беспилотниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

