Мерц отправил послание Путину и Трампу
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время конференции в Риме обратился к главе США Дональду Трампу с призывом оставаться с европейскими союзниками в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины.
Одно из посланий он адресовал президенту России Владимиру Путину. «Мы не сдадимся», - заявил Мерц. Второе было адресовано Вашингтону и Трампу.
«Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», – указал канцлер ФРГ. Отмечается, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности, в стабилизации и реконструкции энергетической инфраструктуры страны.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что все дипломатические методы для решения украинского конфликта исчерпаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мерц отправил послание Путину и Трампу
- Через год в метро Москвы появятся беспилотные поезда
- Военкомов Украины охватила паника после ударов российских военных
- По подозрению в госизмене арестован экс-директор РАЭК Гребенников
- Зеленский попросил у США десять систем Patriot
- СМИ: Трамп посылает «сигналы» Москве и Киеву, меняя риторику по Украине
- Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину
- В России ужесточили экзамен по русскому языку для мигрантов
- В Госдуме назвали участие Келлога в коалиции по Украине формальностью
- Пострадавший в Шереметьево двухлетний мальчик готовится к выписке из больницы