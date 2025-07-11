Мерц отправил послание Путину и Трампу

Одно из посланий он адресовал президенту России Владимиру Путину. «Мы не сдадимся», - заявил Мерц. Второе было адресовано Вашингтону и Трампу.

«Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», – указал канцлер ФРГ. Отмечается, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности, в стабилизации и реконструкции энергетической инфраструктуры страны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что все дипломатические методы для решения украинского конфликта исчерпаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

