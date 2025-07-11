Через год в метро Москвы появятся беспилотные поезда
В Москве беспилотные поезда начнут курсировать в метро в конце 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
По его словам, в «РЖД» ведется работа над беспилотными поездами на МЦК и МЦД. Сложность заключается в том, что в метрополитене самые короткие интервалы движения поездов - 90 секунд.
Собянин отметил, что в Москве создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который обеспечит методику разработки беспилотников, автоматизированных систем управления для всей страны.
Ранее стало известно, что все московские трамваи, а также более половины поездов метро к 2035 году планируется перевести на беспилотные технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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