По подозрению в госизмене арестован экс-директор РАЭК Гребенников
В Москве Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина с инициалами Гребенников С.В., сообщают «Ведомости».
Ему инкриминируется государственная измена. Инициалы фигуранта совпадают с уже арестованным в январе экс-директором Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергеем Гребенниковым. В конце мая Тверской районный суд приговорил его к семи годам колонии в рамках уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в значительном размере. Наказание по статье предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет. Учитывая новое обвинение в госизмене, Гребенникову может грозить пожизненное лишение свободы.
Гребенников возглавлял РАЭК с 2022 года. На посту директора он занимался развитием GR-инициатив, направленных на поддержку ИТ-отрасли, и выстраиванием диалога между бизнесом и государством.
Весной ФНС потребовала признать банкротом «Рунет медиа холдинг» — компанию Гребенникова и главы АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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