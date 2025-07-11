По подозрению в госизмене арестован экс-директор РАЭК Гребенников

Ему инкриминируется государственная измена. Инициалы фигуранта совпадают с уже арестованным в январе экс-директором Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергеем Гребенниковым. В конце мая Тверской районный суд приговорил его к семи годам колонии в рамках уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в значительном размере. Наказание по статье предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет. Учитывая новое обвинение в госизмене, Гребенникову может грозить пожизненное лишение свободы.

Гребенников возглавлял РАЭК с 2022 года. На посту директора он занимался развитием GR-инициатив, направленных на поддержку ИТ-отрасли, и выстраиванием диалога между бизнесом и государством.

Весной ФНС потребовала признать банкротом «Рунет медиа холдинг» — компанию Гребенникова и главы АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

