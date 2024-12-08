Гибель или побег? СМИ сообщили о крушении самолета Башара Асада
Известно, что президент Сирии покинул столицу республики после захвата ее боевиками. Предположительно, самолет, на котором он пытался вылететь из страны, пропал через 40 минут после начала полета.
Ряд СМИ сообщил о возможной гибели сирийского президента Башара Асада в авиакатастрофе. Информация о его нахождении на якобы разбившемся воздушном судне пока не подтверждена. При этом сообщения о том, что политик покинул страну, доказаны. Между тем, действующий премьер-министр Сирии и захватившие столицу республики боевики уже решают, что дальше будет с властью.
ГИБЕЛЬ АСАДА?
8 декабря агентство «Reuters» со ссылкой на источники сообщило, что президент Сирии Башар Асад с большой долей вероятности погиб в авиакатастрофе, когда пытался покинуть территорию страны.
Согласно данным сервиса «Flightradar24», издание сообщило, что незадолго до захвата боевиками Дамаска самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из столичного аэропорта. По информации портала, воздушное судно взлетело в 05:00 часов, но уже через 40 минут пропало с радаров вблизи города Хомс на высоте 495 метров.
Отмечалось, что в полете судно неожиданно направилось в другую сторону, а потом исчезло с радаров. Известно, что изначально борт летел в прибрежные районы Сирии, в которых находятся сторонники Асада.
«Он исчез с радаров, возможно, потому что отключили транспондер, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», - приводит слова одного из источников агентство.
По сообщениям СМИ, самолет сирийского президента могли сбить боевики, захватившие 8 декабря Дамаск.
«Ил-76Т, принадлежащий Syrian Air, резко сменил курс над Хомсом, начал снижаться и упал возле деревушки Ас-Сувейри неподалеку от границы с Ливаном», - говорится в Telegram-канале «Рыбарь».
Авторы статьи «Reuters» не смогли подтвердить, что на борту судна находился именно Башар Асад, но источник все же предположил, что в самолете был сирийский президент. Несколько турецких СМИ тоже сообщили о возможном падении грузового самолета Ил-76 Syrian Air, на борту которого мог находиться Асад. При этом кто еще мог быть с ним на этом рейсе неизвестно.
Пока так и не понятно, была ли авиакатастрофа на самом деле. Кадров с места крушения самолета и иных возможных доказательств до сих пор нет.
ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ АСАД?
Между тем, иорданский политик Набиль аль-Атум предположил, что Башар Асад мог выжить и скрыться на российской авиабазе Хмеймим. По его словам, после отключения транспондера самолет сирийского президента свернул к северо-восточной части республики, где и находится российская авиабаза.
Политик считает, что сейчас Асад проводит переговоры с Кремлем, обсуждая его эвакуацию за пределы страны, приводит слова иорданца «Azaz News Network». Однако официально эта информация не доказана.
В МИД России подтвердили, что Асад покинул территорию Сирии. В министерстве рассказали, что политик провел переговоры с рядом участников конфликта и поручил передачу власти мирным путем. Таким образом, Башар Асад оставил пост главы государства. Отмечается, что российская сторона в этих переговорах не участвовала.
ВЗЯТИЕ ДАМАСКА И ДЕЛЕЖКА ВЛАСТИ
8 декабря военные корреспонденты и ряд арабский телеканалов сообщили о том, что протурецкие боевики захватили столицу Сирии, которую правительственные войска сдали почти без боя. Позже и сами террористы объявили о взятии Дамаска и свержении власти Башара Асада. По информации Associated Press, радикалы освободили из тюрем всех заключенных. Боевики также сообщили о поражении самолета Асада, но не исключено, что это может быть фейк.
Известно, что группировки сформировали «Оперативный штаб по завоеванию Дамаска». Эта структура призвала всех бойцов оппозиционных сил и граждан Сирии сохранять работу государственных институтов, чтобы не допустить полного краха сирийского общества.
При этом позже СМИ сообщили, что боевики разгромили резиденцию Башара Асада. По кадрам, появившимся в Сети, видно, что террористы вынесли оттуда ценные вещи. И это на фоне призывов сохранять порядок в стане и не устраивать акты вандализма. Ряд СМИ также сообщил о разграблении Центрального банка в Дамаске.
После «исчезновения» Асада премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о своей готовности сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы. По его словам, правительство страны провело переговоры с лидерами боевиков. Политик призвал к свободным выборам в Сирии. Премьер республики подчеркнул, что согласен управлять САР после захвата Дамаска боевиками. Он также рассказал, что общался с лидерами радикалов по поводу того, как следует быть стране в переходный период.
До этого Гази аль-Джаляли в интервью телеканалу «Al-Arabiya» заявил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будут решать новые власти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее издание Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах Катара сообщило, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти.
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