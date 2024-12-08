Гибель или побег? СМИ сообщили о крушении самолета Башара Асада

ГИБЕЛЬ АСАДА?

8 декабря агентство «Reuters» со ссылкой на источники сообщило, что президент Сирии Башар Асад с большой долей вероятности погиб в авиакатастрофе, когда пытался покинуть территорию страны.

Согласно данным сервиса «Flightradar24», издание сообщило, что незадолго до захвата боевиками Дамаска самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из столичного аэропорта. По информации портала, воздушное судно взлетело в 05:00 часов, но уже через 40 минут пропало с радаров вблизи города Хомс на высоте 495 метров.

Отмечалось, что в полете судно неожиданно направилось в другую сторону, а потом исчезло с радаров. Известно, что изначально борт летел в прибрежные районы Сирии, в которых находятся сторонники Асада.

«Он исчез с радаров, возможно, потому что отключили транспондер, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», - приводит слова одного из источников агентство.