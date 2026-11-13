Туск: Польша не собирается финансировать закупки оружия для Украины
Варшава не будет делать взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для Киева. Об этом на пресс-конференции заявил польский премьер Дональд Туск, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что уже сказал генсеку блока Марку Рютте, что республика пока не планирует участвовать в программе PURL. Это инициатива, по которой европейские деньги идут на американское оружие для Украины.
Туск объяснил такое решение Польши высоким бюджетным дефицитом и расходами на собственную оборону.
Ранее МИД Варшавы заявлял, что республика больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot.
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