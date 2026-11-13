Туск: Польша не собирается финансировать закупки оружия для Украины

Варшава не будет делать взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для Киева. Об этом на пресс-конференции заявил польский премьер Дональд Туск, сообщает ТАСС.

Туск: Польша пока не будет поставлять оружие Украине

Он подчеркнул, что уже сказал генсеку блока Марку Рютте, что республика пока не планирует участвовать в программе PURL. Это инициатива, по которой европейские деньги идут на американское оружие для Украины.

Туск объяснил такое решение Польши высоким бюджетным дефицитом и расходами на собственную оборону.

Ранее МИД Варшавы заявлял, что республика больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропаНАТОВооружениеУкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры