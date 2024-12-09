СМИ: Родные Башара Асада купили в Москве 19 апартаментов за 40 млн долларов

По данным издания, двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф напрямую или через подконтрольные ему компании владеет 13 объектами, а ещё две квартиры были приобретены супругой другого двоюродного брата Рами Махлуфа.

Отмечается, что четыре помещения используются в качестве жилья, одним из них владеют кузены Асада братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы. Двоюродный брат экс-президента Махлуб является владельцем трёхкомнатной квартиры, расположенной в нескольких минутах езды от Москвы-Сити.

Как пишет Financial Times, сделки в основном совершались офшорными компаниями, которые и значатся владельцами недвижимости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убежище в России было предоставлено Асаду и его семье по личному решению Владимира Путина, сообщает RT.