СМИ: В Сирии вновь потребовали от РФ выдать Башара Асада

Новые власти Сирии официально обратились к России с требованием выдать Дамаску экс-президента республики Башара Асада. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

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По данным источника, новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа объявил, что сирийское правительство собирается судить Асада. Другой информации пока не приводится.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с НСН заявил, что Россия и США могут провести совместную миротворческую миссию в Сирии, что станет началом для сотрудничества в регионе.


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ФОТО: РИА Новости
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