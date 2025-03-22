СМИ: В Сирии вновь потребовали от РФ выдать Башара Асада

По данным источника, новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа объявил, что сирийское правительство собирается судить Асада. Другой информации пока не приводится.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с НСН заявил, что Россия и США могут провести совместную миротворческую миссию в Сирии, что станет началом для сотрудничества в регионе.



