«Рвется в султаны»: Имамоглу помешал Эрдогану на пути к следующим выборам

Прокуратура ранее аннулировала диплом Имамоглу о высшем образовании под предлогом того, что кипрский вуз, из которого политик переводился в Стамбул, не был на тот момент признан властями Турции. Собеседник НСН добавил, что в том числе через попытку устранить Имамоглу Эрдогана всеми силами пытаются подтолкнуть к участию в следующих президентских выборах.

«В стране складывается неприятная для Эрдогана и вообще для Турции ситуация. Действия прокуратуры против Имамоглу удивляют — уж больно демонстративно пытаются лишить главного конкурента Эрдогана возможности вообще участвовать в будущих президентских выборах. Мероприятие по лишению Имамоглу диплома — совершенно идиотское. Оно не выдерживает никакой критики, кроме того, у него нет никаких перспектив, если оно попадет в суд. Полагаю, в Турции есть определенная группа, которая толкает Эрдогана на следующие выборы, хотя сам Эрдоган не очень-то и рассчитывал на то, что еще раз будет в них участвовать (да он и не может в них участвовать, если следовать конституции). С другой стороны, все укладывается в парадигму последних двух лет, когда сложилось впечатление, что Эрдоган на всех парах фактически идет к должности султана. Но, думаю, популярность Эрдогана в крупных городах не повысится, шансов у его Партии справедливости и развития в крупных урбанистических центрах не очень много», — отметил эксперт.

В заключение Чупрыгин усомнился в том, что курдский вопрос станет определяющим в противостоянии Эрдогана и Имамоглу.

«Я не думаю, что курдский вопрос будет определяющим. Дело в том, что на территории Турции функционируют две не очень большие политические партии, которые так или иначе поддерживают курдов в определенном объеме их требований. Так как избиратели этих партий выступали не столько за Имамоглу, сколько против Эрдогана, именно это используется как основание для обвинений Имамоглу в связях с Рабочей партией Курдистана. Это надуманная история, вряд ли она долго продержится», — подытожил он.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил, что политическое давление, оказываемое на Имамоглу, только повысит его рейтинг и лояльность к нему турецкого общества, к тому же сегодня его поддерживают курды и те, кто ранее поддерживал Эрдогана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

