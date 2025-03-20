«Рвется в султаны»: Имамоглу помешал Эрдогану на пути к следующим выборам
Несмотря на массовые митинги сторонников Имамоглу, государственный переворот организовать не удастся, поскольку силовые ведомства занимают позицию действующего президента, сказал НСН Андрей Чупрыгин.
Имамоглу пользуется очень серьезным авторитетом среди избирателей, его вновь попытаются отдать под суд, который он успешно выиграет, и под давлением общественности вернут на пост мэра Стамбула. Об этом НСН заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Массовые протесты начались в турецких городах Стамбул и Анкара после задержания главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана — оппозиционера, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Глава города обвиняется в сотрудничестве с террористами (запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана) и в коррупции. На улицы вышли сотни тысяч сторонников Имамоглу, который мог бы стать конкурентом Эрдогану на будущих президентских выборах. По мнению Чупрыгина, Имамоглу пользуется очень серьезным авторитетом среди граждан Турции, однако государственного переворота в стране ждать не стоит.
«У Имамоглу очень серьезный авторитет среди избирателей. Сколько Эрдоган ни пытался его посадить на прошлых выборах, он все равно стал мэром Стамбула. Это очень сильный кандидат, тем более, что мы видим, как протестует население Стамбула и Анкары. Вряд ли Эрдоган сумеет справиться с жителями этих двух городов. Впрочем, в госпереворот эти протесты вряд ли перерастут — избиратели не смогут его провести. Госперевороты совершают силовики, которые кормятся с руки президента, а не мэра. Полагаю, что Имамоглу опять попытаются отдать под суд, он снова выиграет, и его придется вернуть на пост мэра Стамбула под давлением городской общественности», — сказал Чупрыгин.
Прокуратура ранее аннулировала диплом Имамоглу о высшем образовании под предлогом того, что кипрский вуз, из которого политик переводился в Стамбул, не был на тот момент признан властями Турции. Собеседник НСН добавил, что в том числе через попытку устранить Имамоглу Эрдогана всеми силами пытаются подтолкнуть к участию в следующих президентских выборах.
«В стране складывается неприятная для Эрдогана и вообще для Турции ситуация. Действия прокуратуры против Имамоглу удивляют — уж больно демонстративно пытаются лишить главного конкурента Эрдогана возможности вообще участвовать в будущих президентских выборах. Мероприятие по лишению Имамоглу диплома — совершенно идиотское. Оно не выдерживает никакой критики, кроме того, у него нет никаких перспектив, если оно попадет в суд. Полагаю, в Турции есть определенная группа, которая толкает Эрдогана на следующие выборы, хотя сам Эрдоган не очень-то и рассчитывал на то, что еще раз будет в них участвовать (да он и не может в них участвовать, если следовать конституции). С другой стороны, все укладывается в парадигму последних двух лет, когда сложилось впечатление, что Эрдоган на всех парах фактически идет к должности султана. Но, думаю, популярность Эрдогана в крупных городах не повысится, шансов у его Партии справедливости и развития в крупных урбанистических центрах не очень много», — отметил эксперт.
В заключение Чупрыгин усомнился в том, что курдский вопрос станет определяющим в противостоянии Эрдогана и Имамоглу.
«Я не думаю, что курдский вопрос будет определяющим. Дело в том, что на территории Турции функционируют две не очень большие политические партии, которые так или иначе поддерживают курдов в определенном объеме их требований. Так как избиратели этих партий выступали не столько за Имамоглу, сколько против Эрдогана, именно это используется как основание для обвинений Имамоглу в связях с Рабочей партией Курдистана. Это надуманная история, вряд ли она долго продержится», — подытожил он.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил, что политическое давление, оказываемое на Имамоглу, только повысит его рейтинг и лояльность к нему турецкого общества, к тому же сегодня его поддерживают курды и те, кто ранее поддерживал Эрдогана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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