«Разразится ад»: Израиль обрушился с новыми ударами на сектор Газа
Израиль провел массированную атаку по сектору Газа, нарушив установленное перемирие, при этом ХАМАС уже угрожает заложникам смертным приговором, а Израиль и Трамп готовятся переселять жителей анклава в Сирию.
Израиль возобновил военные действия в секторе Газа в ответ на отказ радикального палестинского движения ХАМАС принять план США о продлении режима прекращения огня и освобождении заложников. Об этом сообщила в ночь на среду канцелярия премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В сообщении уточняется, что Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац потребовали от израильской армии «принять решительные меры против ХАМАС в секторе Газа». Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует объекты ХАМАС по всему всей территории сектора Газа.
«…ХАМАС неоднократно отказывался освободить заложников и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников», - говорится в сообщении.
БОЛЕЕ 200 ПОГИБШИХ
По данным телеканала Al Jazeera, с момента возобновления ударов ЦАХАЛ по палестинскому анклаву этой ночью число жертв превысило уже 232 человек. Одна из авиабомб попала в лагерь беженцев, погибли в том числе дети.
Как сообщает телеканал, около 7:28 мск удары были нанесены по палаточному лагерю с беженцами в районе Аль-Маваси недалеко от города Хан-Юнис. В то же время израильские катера обстреливают районы города Рафах, а военно-воздушные силы ЦАХАЛ атакуют северную и центральную части палестинского анклава.
По информации израильских СМИ, в результате удара ЦАХАЛ погиб член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси вместе с семьей.
На 07:26 мск израильские танки уже открыли огонь по восточным районам города Абасан в секторе Газа. Как сообщает телеканал, ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС. Как заявил сам Нетаньяху, «Израиль начинает действовать против ХАМАС, привлекая увеличенную военную мощь».
При этом по данным Михаила Звинчука (Рыбарь), Нетаньяху уже успел заявить, что слушания по делу о коррупции, к которым его должны были привлечь 18 марта, нужно перенести. Военный блогер считает, что премьер-министр возобновлением войны решает свои внутриполитические проблемы: такой подход позволяет «до поры до времени» переключать внимание.
Согласно информации от портала Axios со ссылкой на израильского чиновника, власти Израили после начала бомбардировок сектора Газа, заявили, что ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня.
«В последние дни режима прекращения огня ХАМАС готовилось провести новые атаки против Израиля и предпринимало шаги для перевооружения. Чиновник сказал, что оперативный план держался ЦАХАЛ в строжайшем секрете и был известен относительно узкому кругу лиц, чтобы это стало неожиданностью для ХАМАС», - указано в публикации.
КАК ВСЕ РАЗВИВАЛОСЬ
Официально перемирие между ХАМАС и Израилем закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе.
В период с 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между израильской стороной и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на заключенных Палестины. В течение этого срока палестинские группировки освободили 30 живых заложников, а также выдали тела еще восьми погибших. Израиль в свою очередь отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных. Также израильская армия покинула внутренние районы сектора Газа.
На сегодняшний момент ХАМАС удерживают в секторе еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.
В ночь с 1 на 2 марта после истечения установленного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля заявили, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф разработал новый план продления временного перемирия в анклаве, так как на данный момент преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС о полном прекращении войны невозможно.
В итоге канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
«СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» ЗАЛОЖНИКАМ
Тем временем ХАМАС в ответ на возобновление атак на сектор Газа заявил, что Нетаньяху обрекает заложников в анклаве на «неизвестную судьбу», сообщает израильская газета The Times of Israel.
Так, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что подобное решение Нетаньяху равносильно смертному приговору для заложников. Его слова приводят РИА Новости.
«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля — прим. НСН.) и вынесении им смертного приговора», — отметил он.
Также палестинское движение призвало посредников в лице США, Катара и Египта возложить всю ответственность за нарушение соглашения о прекращении огня на Нетаньяху.
The Times of Israel пишет, что ХАМАС призывает Совет Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) провести срочное собрание для принятия резолюции по вопросу прекращения военных действий израильской стороной.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Израиль консультировался с США по поводу атак в Газе. Ее слова приводит Fox News.
Сам глава Белого дома, 11 февраля, во время подписания указов сообщил журналистам, что если ХАМАС не освободит всех заложников к полудню субботы, то «разразится ад».
«Что касается меня, то если все заложники не будут возвращены к 12 часам субботы - я думаю, это подходящее время, - я бы сказал, что все отменяется, ставки сделаны, и пусть разразится ад», - приводит слова Трампа Guardian.
Такое заявление президент США сделал в ответ на слова ХАМАС, что освобождение заложников откладывается на неопределенный срок из-за «нарушений» Израилем соглашения о прекращении огня.
Накануне CBS со ссылкой на источники сообщило, что США совместно с Израилем рассматривают Сирию, Судан и Сомали для возможного переселения туда палестинцев из сектора Газа. Уточняется, что команда Трампа попыталась связаться с новыми властями Сирии через посредника по этому вопросу, но непонятно, был ли получен ответ. Однако посольство Сомали в США выступило с официальными опровержением информации CBS о контактах по переселению палестинцев и выразило опасения, что публикация такой «непроверенной информации» сыграет на пользу вербовщикам в террористические группы.
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