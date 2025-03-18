«Разразится ад»: Израиль обрушился с новыми ударами на сектор Газа

Израиль возобновил военные действия в секторе Газа в ответ на отказ радикального палестинского движения ХАМАС принять план США о продлении режима прекращения огня и освобождении заложников. Об этом сообщила в ночь на среду канцелярия премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В сообщении уточняется, что Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац потребовали от израильской армии «принять решительные меры против ХАМАС в секторе Газа». Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует объекты ХАМАС по всему всей территории сектора Газа.

«…ХАМАС неоднократно отказывался освободить заложников и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников», - говорится в сообщении.