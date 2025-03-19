«Народ поддерживает»: Арест Имамоглу увеличивает его шансы в борьбе с Эрдоганом

«То, что Имамоглу популярен, - это факт, потому что он не единожды был выбран мэром Стамбула. Следовательно, он популярен в Стамбуле и в целом в Турции. Это обусловлено несколькими причинами: Во-первых, его поддерживают курды, а это очень большая поддержка, потому что ранее они поддерживали Эрдогана. Во-вторых, его поддерживает большая часть населения, которая настроена более секулярно - кемалисты. В-третьих, его образ жизни напоминает образ жизни Эрдогана, то есть он читает намаз, держит уразу. Я думаю, поэтому Эрдоган считает, что на следующих президентских выборах у Имамоглу есть шанс победить. Тем более, что предвыборная кампания Имамоглу уже показала, что народ его поддерживает», - заявил он.

При этом Дюрре убежден, что протестные акции после задержаний главного противника Эрдогана будут, однако не перерастут в хаос.

«Протестные акции, конечно, будут, но, я не думаю, что они приобретут такой характер, что в стране создастся хаос. Это не решит ситуацию, наоборот, может дискриминировать тех людей, которые поддерживают Имамоглу», - уточнил он.

Власти Турции добились аннулирования диплома Имамоглу, так как он получал высшее образование в Северном Кипре, а потом перевелся в Стамбул, но кипрский вуз тогда еще не был признан Турцией, поэтому в переводе нашли формальные нарушения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

