«Упустил момент!»: Нетаньяху уличили в «исторической ошибке» в Газе из-за Трампа

«По мере того как стороны будут избавляться от заложников, боевые действия будут усиливаться. То, что Израиль настроился зачистить территорию от нелояльного и опасного для него элемента - это очевидно. Другое дело, что Нетаньяху не следовало упускать наиболее благоприятный исторический момент, когда администрация США максимально лояльна к нему, чтобы достичь своих результатов. Трамп и его окружение блещут различными инициативами от расселения палестинцев по странам Северной Африки, Сомали. На днях появилось настойчивое предложение создать заповедник палестинцев в Сирии. Нетаньяху здесь упустил благоприятные возможности. Тем более, что через Сирию поставлялось оборудование для Ливана и многих палестинских группировок, в том числе иранское. Было бы исторической неудачей не воспользоваться этой благоприятной возможностью», - рассказал он.

По его словам, переселение палестинцев в теории реально, однако на практике не очень ясно, кто будет это спонсировать, кроме того, этот процесс помешает транспортному узлу в регионе.