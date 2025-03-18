«Упустил момент!»: Нетаньяху уличили в «исторической ошибке» в Газе из-за Трампа

Переселение палестинцев в Сирию с подачи Трампа помогло бы Биньямину Нетаньяху обернуть это себе на пользу в вопросе противостояния с Ираном, заявил НСН Сергей Балмасов. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершает "историческую ошибку", так как не хочет воспользоваться лояльностью к нему Трампа и его предложением переселить палестинцев в Сирию. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Причина – отказ палестинского движения ХАМАС продолжить освобождение заложников. Ранее президент США Дональд Трамп призывал ХАМАС освободить заложников, обещая, что в ином случае боевики будут «расплачиваться в аду». В ХАМАС заявили, что Израиль с отказом от перемирия подвергает заложников в Газе «неизвестной судьбе». По последним данным, в результате ночной атаки Израиля в Газе погибло 232 человека. Балмасов отметил, что военная обстановка будет только накаляться.

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«По мере того как стороны будут избавляться от заложников, боевые действия будут усиливаться. То, что Израиль настроился зачистить территорию от нелояльного и опасного для него элемента - это очевидно. Другое дело, что Нетаньяху не следовало упускать наиболее благоприятный исторический момент, когда администрация США максимально лояльна к нему, чтобы достичь своих результатов. Трамп и его окружение блещут различными инициативами от расселения палестинцев по странам Северной Африки, Сомали. На днях появилось настойчивое предложение создать заповедник палестинцев в Сирии. Нетаньяху здесь упустил благоприятные возможности. Тем более, что через Сирию поставлялось оборудование для Ливана и многих палестинских группировок, в том числе иранское. Было бы исторической неудачей не воспользоваться этой благоприятной возможностью», - рассказал он.

По его словам, переселение палестинцев в теории реально, однако на практике не очень ясно, кто будет это спонсировать, кроме того, этот процесс помешает транспортному узлу в регионе.

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«Что касается переселения, в истории бывали такие прецеденты. Просто кто за это заплатит и насколько палестинцы сами согласятся? Штаты за это платить не хотят. Странный вариант и с Сомали, когда с одной стороны пролива будут хуситы, а с другой стороны - озлобленные палестинцы. Это будет большая неприятность для тех, кто транспортирует важнейшие грузы через ворота в Красном море, через Суэцкий канал, в том числе для Европы. Поэтому здесь есть очень много вопросов. А ведь для этих людей еще надо создать инфраструктуру», - отметил он.

Также собеседник НСН подчеркнул, что Нетаньяху намерен убедить Трампа провести военную операцию против Ирана.

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«Очевидно, куда клонит Нетаньяху. Можно бесконечно долго рубать щупальца осьминога, но он все равно будет живой и представлять опасность. Это я говорю про Иран. Поэтому Нетаньяху будет все больше склонять Трампа к проведению серьезной антииранской операции. Пока Нетаньяху напрашивается на программу минимум: совместная дистанционная операция с поражением критически важных объектов, в том числе атомных», - пояснил он.

Как ранее сообщил CBS, США совместно с Израилем рассматривают Сирию, Сомали и Судан как возможные места для «переселения» жителей сектора Газа. По имеющейся информации, администрация Трампа инициативно пыталась установить контакты с временным правительством Сирии касательно данного вопроса через посредника, однако неизвестно, был ли получен какой-либо ответ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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