Пользователей нейросетей предупредили об уловке мошенников

Аферисты пользуются доверчивостью и предлагают якобы удобный пакет решений, уточнил эксперт. По его словам, у тех, кто еще не разобрался в теме, возникает ощущение, что они отстают от коллег. А предложение получить десять нейросетей по одной подписке выглядит удобным, чем и пользуются злоумышленники.



В Telegram много подобных предложений от ботов, каналов и посредников. Причем пользователю сложно понять, кто стоит за сервисом и насколько безопасно его приложение. Под предлогом подключения могут попросить передать личные данные, авторизоваться через сторонний сервис, сообщить код подтверждения или установить программу. Выполняя инструкции без проверки, человек рискует предоставить доступ к аккаунтам и банковским картам.



Тимаев рекомендовал до оплаты выяснить, кто предоставляет услугу, проверить условия, правила обработки информации и отзывы вне площадок продавца. Если установить поставщика не удается, от сделки лучше отказаться. Также эксперт напомнил о бдительности: код из сообщения может подтверждать вход в почту или мессенджер, а не активацию подписки, еще приложение может запрашивать ненужные разрешения.



Недавно в МВД предупредили о рисках для данных при использовании ChatGPT.

