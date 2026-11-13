Пользователей нейросетей предупредили об уловке мошенников
Глава отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев объяснил «Ленте.ру», что нейросети стали новой приманкой для мошенников. По его словам, пользователи не всегда проверяют, кому платят и какое приложение устанавливают.
Аферисты пользуются доверчивостью и предлагают якобы удобный пакет решений, уточнил эксперт. По его словам, у тех, кто еще не разобрался в теме, возникает ощущение, что они отстают от коллег. А предложение получить десять нейросетей по одной подписке выглядит удобным, чем и пользуются злоумышленники.
В Telegram много подобных предложений от ботов, каналов и посредников. Причем пользователю сложно понять, кто стоит за сервисом и насколько безопасно его приложение. Под предлогом подключения могут попросить передать личные данные, авторизоваться через сторонний сервис, сообщить код подтверждения или установить программу. Выполняя инструкции без проверки, человек рискует предоставить доступ к аккаунтам и банковским картам.
Тимаев рекомендовал до оплаты выяснить, кто предоставляет услугу, проверить условия, правила обработки информации и отзывы вне площадок продавца. Если установить поставщика не удается, от сделки лучше отказаться. Также эксперт напомнил о бдительности: код из сообщения может подтверждать вход в почту или мессенджер, а не активацию подписки, еще приложение может запрашивать ненужные разрешения.
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