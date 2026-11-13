В Государственной думе назвали соглашение Украины и Молдавии милитаристским

В четверг Кишинев утвердил подписанный в конце октября договор с Киевом и обнародовал его текст. Премьер республики Василий Тофан ранее говорил, что он связан с обменом опытом в беспилотной сфере, а еще поможет получить перехватчики дронов и якобы не затрагивает нейтралитет страны.



Шеремет подчеркнул, что в соглашении прослеживается явно недружественный по отношению к Москве характер. Парламентарий добавил, что документ стоит расценивать как оказание молдавскими властями прямой военной поддержки Украине.



Депутат предупредил, что подобная политика может втянуть Кишинев в военный конфликт и выставить ее в роли «жертвенного барана».



Ранее в МИД РФ заявили о подготовке Молдавии к войне с Россией.

