В Государственной думе назвали соглашение Украины и Молдавии милитаристским

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал РИА Новости, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве Молдавии и Украины носит агрессивно-милитаристский характер.

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В четверг Кишинев утвердил подписанный в конце октября договор с Киевом и обнародовал его текст. Премьер республики Василий Тофан ранее говорил, что он связан с обменом опытом в беспилотной сфере, а еще поможет получить перехватчики дронов и якобы не затрагивает нейтралитет страны.

Шеремет подчеркнул, что в соглашении прослеживается явно недружественный по отношению к Москве характер. Парламентарий добавил, что документ стоит расценивать как оказание молдавскими властями прямой военной поддержки Украине.

Депутат предупредил, что подобная политика может втянуть Кишинев в военный конфликт и выставить ее в роли «жертвенного барана».

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке Молдавии к войне с Россией.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМолдавия

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