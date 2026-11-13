В Государственной думе назвали соглашение Украины и Молдавии милитаристским
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал РИА Новости, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве Молдавии и Украины носит агрессивно-милитаристский характер.
В четверг Кишинев утвердил подписанный в конце октября договор с Киевом и обнародовал его текст. Премьер республики Василий Тофан ранее говорил, что он связан с обменом опытом в беспилотной сфере, а еще поможет получить перехватчики дронов и якобы не затрагивает нейтралитет страны.
Шеремет подчеркнул, что в соглашении прослеживается явно недружественный по отношению к Москве характер. Парламентарий добавил, что документ стоит расценивать как оказание молдавскими властями прямой военной поддержки Украине.
Депутат предупредил, что подобная политика может втянуть Кишинев в военный конфликт и выставить ее в роли «жертвенного барана».
Ранее в МИД РФ заявили о подготовке Молдавии к войне с Россией.
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