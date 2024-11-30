Из-за Турции или Израиля? Террористы захватили Алеппо

БОЕВИКИ В АЛЕППО

К вечеру 29 ноября в Сирии антиправительственные формирования расширили зону контроля и закрепились в западной части Алеппо, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Об этом также свидетельствуют кадры, появляющиеся в сети. На них видно, как боевики с оружием в руках разгуливают, по их словам, по разным районам этого населенного пункта.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ситуация в Алеппо является критической для Дамаска. Он сообщил, что город практически полностью находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Боевики прекратили попытки расширить свое влияние внутри города. В настоящее время в городе-миллионнике их насчитывается от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч. У них просто не хватает сил и ресурсов (на это потребуется 1-2 дня). У русских и иранцев нет сил, чтобы остановить наступление ХТШ. Многие правительственные подразделения бежали или предали Асада», - написал Рожин в своем Telegram-канале.