Из-за Турции или Израиля? Террористы захватили Алеппо
Новое наступление боевиков на Алеппо в Сирии началось 27 ноября.
В Сирии антиправительственные формирования захватили Алеппо — второй по величине город в стране. В этот раз сирийская армия сдалась быстрее, чем во время конфликта в 2016 году. На помощь ей не успели и союзники из Ливана, Ирана и России. При этом часть специалистов считает, что к новым событиям причастна Турция, а другие полагают, что в нападении замешаны США и Израиль.
БОЕВИКИ В АЛЕППО
К вечеру 29 ноября в Сирии антиправительственные формирования расширили зону контроля и закрепились в западной части Алеппо, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Об этом также свидетельствуют кадры, появляющиеся в сети. На них видно, как боевики с оружием в руках разгуливают, по их словам, по разным районам этого населенного пункта.
По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ситуация в Алеппо является критической для Дамаска. Он сообщил, что город практически полностью находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация).
«Боевики прекратили попытки расширить свое влияние внутри города. В настоящее время в городе-миллионнике их насчитывается от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч. У них просто не хватает сил и ресурсов (на это потребуется 1-2 дня). У русских и иранцев нет сил, чтобы остановить наступление ХТШ. Многие правительственные подразделения бежали или предали Асада», - написал Рожин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что при наступлении боевиков на Алеппо «сирийская армия просто не стала защищать второй по величине город в стране, сдав его не самой крупной группировке противника». Эксперт добавил, что в этот раз количество террористов, атаковавших город, было значительно меньше группировки, которая безуспешно штурмовала его в 2016 году.
Крупное наступление боевиков на Алеппо началось 27 ноября. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Лондоне, и турецкого издания «Anadolu», против сирийской армии выступила террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). На тот момент боевикам удалось захватить деревню Кафер-Бесме, а также высоты Эль-Рагиб, Куптан, Акыль и Даббабат.
При этом сами террористы заявили, что взяли под контроль 13 деревень, в том числе стратегически важные города Анджара и Урм-ас-Сугра, а также крупнейшую базу сирийской армии в той местности – Базу 46. Позже издание «Sabah» сообщило о захвате более 30 сельских населенных пунктов и 10 районов в Алеппо.
Боевикам также удалось атаковать аэропорт, расположенный восточнее от провинции. Там находились проиранские боевые подразделения. К тому же террористы расположились в нескольких километрах от городов Нуббул и Аз-Захра, где были крупные силы ливанского движения «Хезболла», которые поддерживают официальный Дамаск.
ТУРЦИЯ ПРИЧАСТНА?
Многие политики не раз обвиняли турецкие власти в поддержке антиправительственных сил в Сирии. Такие заявления звучали еще в разгар сирийского конфликта. При этом сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отрицает всевозможную причастность республики к связям с террористами и в официальных заявлениях выступает за прекращение противостояния в соседнем государстве. Однако политик часто обвиняет курдские группировки в различных терактах, которые происходят в стране, и заявляет об их причастности к боевикам в Сирии.
«Что касается северной части провинции Алеппо, то ожидаемые наземная операция ВС Турции против курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) и наступление протурецких фракций "Сирийской национальной армии" (СНА) на Телль Рифъат и Менбидж пока не началось. Тем не менее сбрасывать со счетов это не стоит — для нападения на подконтрольные курдским ополченцам анклавы сейчас время идеальное. Сирийские войска вынуждены сосредоточить внимание на обороне административного центра провинции, СДС же остаются фактически одни перед лицом турецкой агрессии», - говорится в Telegram-канале «Рыбарь».
Между тем, в Турции считают, что к новому наступлению террористов на Алеппо причастны США и Израиль.
«В тот самый день, когда Израиль потерпел поражение в борьбе с "Хезболлой" и вступило в силу прекращение огня, соединения ХТШ начали действовать. Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для "Хезболлы". Похоже, что ХТШ под контролем США действует в целях защиты Израиля», - заявил преподаватель Газиантепского университета, доктор Али Фуат Гекче в интервью турецкому изданию «Aydınlık».
ПОМОЩЬ ОТ РОССИИ И ИРАНА
Многих специалистов удивил тот факт, что в этот раз Алеппо был сдан быстрее, чем в разгар сирийского конфликта, хотя тогда численность атаковавших боевиков была больше. К тому же недалеко от населенного пункта расположено подразделение ВС РФ.
«Россия конечно без сирийцев не могла удерживать город. Ни наших регуляров, ни "Вагнера" в сколь-нибудь значимых количествах там не было. Как не было и ливанцев из "Хезболлы". Основные силы "Хезболлы" сейчас заняты в Ливане. Иранские прокси в основном развернуты в других регионах Сирии. Для развертывания в районе Алеппо им требовалось от пяти дней, которых им, конечно, никто не дал. Последствия произошедшего для Сирии будут серьезные. Достанется курдам в Таль-Рифате, осложнится ситуация для КСИР, а наверняка усилится давление на наши позиции в Латакии», - написал Борис Рожин в своем Telegram-канале.
При этом он, что боеспособные подразделения сирийской армии уже прибывают и перемещаются в зону боевых действий.
«Иранцам нужно еще несколько дней. Русские наносят эффективные воздушные удары, а их силы специального назначения нацелены на Алеппо. Турки и евреи счастливы», - сказал он.
В свою очередь старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что новое наступление террористов не представляет опасности для режима президента Сирии Башара Асада. По его мнению, оно связано с ослаблением ливанского движения «Хезболла».
«Террористические группировки и движения ловят момент, ищут слабину и ее эксплуатируют. Сначала "Хезболла" была отвлечена на войну с Израилем, теперь в результате действий Израиля она уже, как нам сообщил президент США Джо Байден, не представляет угрозы никому. Я думаю, что это преждевременная оптимистичность, но, тем не менее, действительно, "Хезболла" находится сейчас не в лучшем состоянии. И, конечно, ей не до Сирии сегодня. Это означает, что достаточно серьезный боевой элемент противостояния боевикам с театра военных действий исчез. Может быть, там что-то осталось еще, но уже не в таком варианте», - объяснил он в интервью НСН.
Северо-западная часть Сирии — последний регион в республике, который был под контролем антиправительственных повстанцев. Город Алеппо был освобожден от боевиков в конце 2016 года при поддержке российских военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ упразднили положение о кадровом резерве МО на гражданской службе
- Маск раскритиковал Великобританию за количество обвинений за слова в Сети
- За 2024 год фигуристка Загитова нарушила ПДД почти 200 раз
- СМИ: При потере Красноармейска металлургическую отрасль Украины ожидает крах
- СМИ: Зеленский дал сигнал о готовности отказа от территорий
- В Махачкале из-за угрозы атаки БПЛА приостановил работу аэропорт
- Меликов сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске
- «Аэрофлот» первым в стране возьмет самолеты в «мокрый» лизинг
- Посол: Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии
- В Забайкальском крае загорелась школа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru