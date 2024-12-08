Башар Асад с семьей прилетел в Москву

Бывший президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.



По данным собеседника агентства, российские власти предоставили Асаду и его семье убежище. Решение принято из соображений гуманитарного характера.