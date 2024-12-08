Башар Асад с семьей прилетел в Москву
Бывший президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.
По данным собеседника агентства, российские власти предоставили Асаду и его семье убежище. Решение принято из соображений гуманитарного характера.
Ранее о том, где находится Башар Асад после обострения ситуации в Сирии не сообщалось. Российский МИД днем в воскресенье, 8 декабря, заявил, что бывший сирийский президент покинул свой пост и поручил мирно передать власть.
Повстанцы из нескольких антиправительственных группировок вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Они заявили о свержении президента Сирии Башара Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru