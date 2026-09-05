Россияне стали все чаще искать врачей в соцсетях для бесплатных консультаций

Люди надеются, что среди подписчиков найдутся действующие врачи, которые смогут бесплатно дать рекомендации, изучив предоставленные материалы. Издание Baza отмечает, что такая практика во многом связана со стремлением сократить расходы на медицинские услуги.

Особенно активно этот способ поиска помощи используют зумеры и миллениалы — они через интернет пытаются найти терапевтов, стоматологов, хирургов. Получив от пользователя снимки анализов и описание состояния, специалисты нередко отвечают в личных сообщениях.

Особую популярность такой формат приобрёл среди многодетных семей и одиноких матерей — для них возможность избежать трат на платные приёмы особенно ценна.

Разница в стоимости ощутима: приём терапевта в Москве может обойтись почти в 4,5 тысячи рублей, а консультация стоматолога — в 2,5 тысячи. В соцсетях же можно получить похожие рекомендации бесплатно — за счёт личных связей и готовности врачей помогать из профессиональных соображений.

Специалисты предупреждают, что экономия на врачебной консультации несёт определённые риски, но, несмотря на это, спрос на дистанционные советы в соцсетях продолжает увеличиваться.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов сказал НСН, что в медицинских учреждениях необходимо сделать курс, обучающий врачей правильной работе с искусственным интеллектом (ИИ).

