В ОП высказались против увольнения учителей за публикацию фото в купальниках
Ольга Голышенкова, возглавляющая в Общественной палате РФ комиссию по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти, в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме высказалась о ситуации с фотографиями учителей в купальниках в социальных сетях.
По её мнению, педагогов не следует увольнять или подвергать наказаниям только из‑за публикации таких снимков. При этом, будучи публичными фигурами, учителя должны осознавать меру своей ответственности.
Голышенкова подчеркнула, что жёсткие меры в отношении педагогов в подобных случаях неуместны — проблему нужно решать комплексно. Важнее сосредоточиться на формировании правильного самосознания не только у самих учителей, но и у учащихся и общества в целом. Речь идёт о базовых ценностных ориентирах: если в обществе признаётся приоритет духовного над материальным, каждый педагог должен задуматься о том, какой посыл несёт его публикация, кто может её увидеть и соответствует ли это его роли наставника.
Председатель комиссии также отметила, что педагогическая этика включает в себя ряд важных принципов. Учитель, по её словам, — такая же публичная личность, как чиновник, общественный деятель или работник медиа. Число людей, которые могут увидеть пост педагога, нередко исчисляется сотнями, а то и тысячами — особенно если речь идёт о преподавателе востребованных дисциплин. Это накладывает особую ответственность.
Более того, Голышенкова считает, что учителя зачастую даже более публичны, чем звёзды телевидения. В связи с этим разработка кодекса этики для педагогов с учётом их особого статуса — важная задача для общества и, в частности, для Общественной палаты.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что публикация работником в соцсетях бытовых деталей вроде завтрака или любимых цветов не должна становиться поводом для увольнения, однако если в трудовом контракте чётко прописаны этические нормы и запреты, их нарушение даёт работодателю законные основания для расторжения договора.
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