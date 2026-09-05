Песков: Путин приказал воздержаться от ударов по Киеву на три дня
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин распорядился не наносить удары по Киеву, сообщает ТАСС.
Ограничение вступает в силу с полуночи текущего дня и будет действовать в течение трёх суток.
Временная приостановка связана с подготовкой и проведением в украинской столице контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Сегодня российский президент также примет обоих представителей.
Ранее ВСУ приказали прекратить боевые действия на несколько дней. Это произошло в преддверии визита в Москву и Киев американских переговорщиков для урегулирования украинского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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