Песков: Путин приказал воздержаться от ударов по Киеву на три дня

Ограничение вступает в силу с полуночи текущего дня и будет действовать в течение трёх суток.

Временная приостановка связана с подготовкой и проведением в украинской столице контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Сегодня российский президент также примет обоих представителей.

Ранее ВСУ приказали прекратить боевые действия на несколько дней. Это произошло в преддверии визита в Москву и Киев американских переговорщиков для урегулирования украинского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

