В «Эксмо» оценили ущерб книжной отрасли из-за атак на склады маркетплейсов
Гендиректор компании Евгений Капьев в эфире НСН сообщил, что товары издательства на Ozon были застрахованы, а на Wildberries — нет.
Атаки беспилотников ВСУ на склады маркетплейсов в России нанесли серьезный ущерб всей книжной отрасли, если не предпринять антикризисных мер, то будет падение рынка, некоторым сегментам которого на восстановление уже требуется до полугода, любая помощь важна книжной отрасли, но это будет зависеть от возможностей государства. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что потери издательств от атак украинских дронов на склады Wildberries и Ozon участники рынка оценили в 15 млн книг и 6 млрд рублей. При этом подсчет уничтоженных экземпляров еще не завершен, а их количество в итоге может достичь 20 млн.
В середине августа специалисты Российского книжного союза заявили, что более 11 млн книг было уничтожено в результате серии атак беспилотников ВСУ только на склады маркетплейса Wildberries. Капьев подтвердил, что общее число потерь по отрасли приближается к 20 млн экземпляров книг.
«Если говорить про Ozon, то там у нас (у издательства – прим. НСН) товары были застрахованы. Соответственно, надеюсь, что страховая компания выплатит компенсации. На Wildberries страховки не было, и пока мы занимаемся подсчетом ущерба. Его объем действительно превышает 15 млн экземпляров. Цифра по отрасли близка к 20 (млн экземпляров – прим. НСН). Но, так как не простая задача посчитать, что сгорело, что осталось, мы понимаем, что для партнеров это очень тяжело. Соответственно пока никаких переговоров по компенсации ущерба у нас не было. Но Wildberries — долгосрочный партнер, и мы каким-то образом точно найдем выход из этой ситуации. Мы перевели достаточно большую часть отгрузок на формат FBS (Fulfillment by Seller — модель работы на маркетплейсах, при которой продавец хранит товары у себя, сам собирает, упаковывает и маркирует заказы, а затем передает их для доставки покупателю через инфраструктуру маркетплейса, который в этой схеме отвечает только за логистику – прим. НСН), когда мы товар храним у себя. И это позволяет компенсировать догрузы, которые возникают из-за того, что нет товара у партнера, и уменьшилось количество складов у партнера», - рассказал он.
По словам гендиректора «Эксмо», атаки БПЛА на склады маркетплейсов нанесли серьезный удар по всей инфраструктуре книжной отрасли.
«Очень большие потери понесли розничные игроки рынка, которые торговали на маркетплейсах, наши оптовые партнеры. Для них это серьезная проблема. К нам сейчас уже приходят наши оптовые партнеры и просят отсрочек до трех лет. То есть они говорят, что у них нет денег, и они не знают, как платить зарплату. Они просят отсрочку даже не по сгоревшему товару, а по другим обязательствам. Мы пытаемся находить здесь компромиссы, но в целом это достаточно серьезный удар по всей инфраструктуре книжной отрасли. Потому что, если начнут банкротиться различные игроки, это сразу скажется на всем объеме продаж. Мы делали прогноз: если не реализовать комплекс антикризисных мер, то возможно падение рынка в этом году, хотя по результатам первого полугодия мы планировали рост», - объяснил Капьев.
Он отметил, что восстановление некоторых сегментов книжной отрасли займет до полугода.
«Перебои, конечно же, будут, потому что какие-то книги сгорели, какие-то —требуют достаточно серьезного срока по восстановлению. Например, книги, которые печатались в Китае. К сожалению, очень сильно пострадал сегмент книг-игрушек, которые продавались через Wildberries, они занимали достаточно большой объем продаж. Их печать занимает от трех до шести месяцев. Это очень серьезный удар по тем производителям, которые с этим связаны. У нас тоже был большой объем в этом направлении, мы сейчас пытаемся восполнить, но это в любом случае не меньше трех, четырех, пяти, а то и шести месяцев», - добавил гендиректор.
Поэтому Капьев допустил повышение цен книг из-за сложившейся ситуации.
«С точки зрения цен — трудно сказать. Зависит от того, насколько у партнеров налажена работа по FBS. У нас формат отгрузки с нашего склада не сильно дороже, чем формат отгрузки со склада маркетплейса. Но эта ситуация мало у кого такая. То есть у многих затраты на логистику растут кратно. Здесь будет зависеть от того, насколько компания эффективно работает с логистическими затратами. И в текущей ситуации, понятно, это дополнительная серьезная нагрузка на компании, и по ценам возможно повышение. Экономическая ситуация у каждого игрока своя, но точно затраты у компаний вырастут. Соответственно есть затраты на восполнение товара, есть проблемы с оборотами средств. То есть, возможно, компании будут кредитоваться», - заметил он.
Кроме того, издание писало, что книгоиздатели рассчитывают, что смогут получить поддержку в формате льготного НДС в размере 5% на один год, а также запрет на восстановление НДС по уничтоженным товарам. Капьев подтвердил, что это поможет игрокам рынка.
«Любая помощь будет с благодарностью воспринята книжной отраслью, и даже такое небольшое уменьшение НДС точно поможет в такой непростой ситуации. Но с бюджетом в стране не так все просто, поэтому здесь все будет зависеть от возможностей государства. Но, к сожалению, если не предпринимать каких-то антикризисных мер, то снижение рынка также повлияет на доходы бюджета, так как в любом случае уменьшатся платежи, если объем рынка будет меньше. Нужно искать тонкое правильное решение, которое в долгосрочном периоде позволит сохранить отрасль и соответственно налоговые платежи», - заключил собеседник НСН.
Ранее член РСПП, экономист Игорь Юргенс в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что, если Ozon и Wildberries заключили договор со страховой компанией на большие суммы, ущерб после атак дронов будет возмещен в полной мере.
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