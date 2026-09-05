В «Эксмо» оценили ущерб книжной отрасли из-за атак на склады маркетплейсов

«С точки зрения цен — трудно сказать. Зависит от того, насколько у партнеров налажена работа по FBS. У нас формат отгрузки с нашего склада не сильно дороже, чем формат отгрузки со склада маркетплейса. Но эта ситуация мало у кого такая. То есть у многих затраты на логистику растут кратно. Здесь будет зависеть от того, насколько компания эффективно работает с логистическими затратами. И в текущей ситуации, понятно, это дополнительная серьезная нагрузка на компании, и по ценам возможно повышение. Экономическая ситуация у каждого игрока своя, но точно затраты у компаний вырастут. Соответственно есть затраты на восполнение товара, есть проблемы с оборотами средств. То есть, возможно, компании будут кредитоваться», - заметил он.

Кроме того, издание писало, что книгоиздатели рассчитывают, что смогут получить поддержку в формате льготного НДС в размере 5% на один год, а также запрет на восстановление НДС по уничтоженным товарам. Капьев подтвердил, что это поможет игрокам рынка.