СМИ: 87-летнего отца Сырского могут подключить к ИВЛ из-за ухудшения состояния
Состояние Станислава Сырского, 87‑летнего отца экс‑главкома ВСУ Александра Сырского, стало хуже: медики думают о том, чтобы перевести пациента на искусственную вентиляцию лёгких.
Как сообщают источники издания Mash, у мужчины нарастают респираторные проблемы — его мучают одышка и кашель, а в ходе одной из медицинских манипуляций случилось кровотечение.
Помимо этого, у Станислава Сырского по‑прежнему прогрессируют деменция и болезнь Паркинсона, а ситуацию дополнительно усугубляет хроническая астма.
Ухаживает за пожилым мужчиной его супруга Людмила, хотя сама испытывает серьёзные трудности со здоровьем: из‑за проблем с ногами ей сложно передвигаться, к тому же у неё нестабильное давление.
Супруги пять месяцев назад переехали в клинику в Химках — во Владимире им не смогли предоставить нужный уровень ухода. Ежемесячные расходы на лечение Станислава Сырского достигают примерно 1,2 миллиона рублей.
До того как здоровье мужчины серьёзно пошатнулось, родители Александра Сырского не общались с сыном — причиной были политические расхождения. Пара известна своей патриотической позицией: оба не раз участвовали в акции «Бессмертный полк». Сейчас Александр Сырский старается наладить контакт с матерью и постоянно интересуется состоянием отца. В сентябре пара готовится отметить полувековой юбилей совместной жизни — 50 лет со дня свадьбы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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