В Кореневском районе Курской области беспилотник ранил местного жителя

По словам главы региона, 52‑летний мужчина получил слепое осколочное ранение левого плеча.

Пострадавшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не понадобилась — дальнейшее наблюдение врачи будут вести в амбулаторном режиме.

Хинштейн также уточнил, что за сутки — с 09:00 4 сентября до 09:00 5 сентября — было ликвидировано 209 беспилотных аппаратов противника разных типов. Противник 64 раза вёл артиллерийский огонь по районам, где население было отселено. Кроме того, зафиксировано 27 эпизодов, когда дроны сбрасывали взрывные устройства на нашу территорию.

В ходе атак пострадали два человека. В селе Колячек Хомутовского района ранения получил мужчина 70 лет. В Рыльске пострадала 16‑летняя девушка — у неё диагностирована ссадина на спине.

Последствия ударов зафиксированы в нескольких населённых пунктах. В селе Колячек повреждены веранда жилого дома (пострадали фасад и остекление), а также автомобиль. В посёлке Георгиевский в результате возгорания полностью уничтожен жилой дом.

Ранее в Курской области 34-летний мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

