Вин Дизель может сам снять финальный «Форсаж»
История завершения киносаги «Форсаж» обрела новую интригу: Вин Дизель дал понять, что не исключает возможности выступить режиссёром заключительного фильма франшизы.
В своём посте актёр разместил монохромное фото легендарного авто из киносерии и добавил к нему лаконичную и многозначительную фразу: «Режиссёр… Хммм…». Поклонники расценили публикацию как намёк на то, что Дизель планирует примерить на себя сразу две роли — и главного героя, и постановщика ленты.
Этот поворот выглядит особенно примечательно в контексте последних новостей о проекте. Так, Луи Летерье, изначально планировавший взяться за съёмки картины «Форсаж. Навсегда», недавно не дал чёткого ответа о дальнейшей судьбе фильма. К тому же производство и раньше сталкивалось с трудностями: студия Universal настаивает на сокращении бюджета примерно на 150 миллионов долларов, из‑за чего график съёмок неоднократно сдвигался.
В случае если Вин Дизель действительно встанет у руля проекта, он пополнит список режиссёров «Форсажа», став восьмым по счёту.
Стоит отметить, что режиссёрский багаж актёра весьма скромен: в его активе лишь одна полнометражная работа — драма «Бродяги» 1997 года. Поэтому остаётся открытым вопрос, сумеет ли он справиться с постановкой столь масштабного финального блокбастера. Вместе с тем для Дизеля, который на протяжении более чем двух десятилетий остаётся лицом франшизы, такой шаг мог бы стать эффектным и символичным финалом многолетней истории.
Ранее блогер Евгений Баженов (BadComedian) сказал НСН, что хотя последние фильмы серии «Форсаж» заметно проигрывали первым частям, в целом это знаковая франшиза для целого поколения зрителей.
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