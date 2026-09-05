СМИ: Украинцы из-за роста нападений массово бегут из Польши

В результате общая численность украинских беженцев в Польше снизилась: если в июне их насчитывалось почти 960 тысяч, то к текущему моменту показатель опустился до 953 тысяч человек.

Наиболее популярным направлением для переезда остаётся Германия — там проживает порядка 1,3 миллиона украинцев. При этом особенно заметный прирост беженцев зафиксирован в Чехии: по состоянию на конец июня в стране находилось около 381 тысячи человек из Украины, что наглядно отражает динамику перераспределения миграционных потоков относительно оттока из Польши.

Одной из ключевых причин отъезда украинцев из Польши называют участившиеся случаи агрессии в их адрес. По словам посла Украины в Варшаве Василия Боднара, за последний год количество нападений на украинцев в стране увеличилось на 30%.

Специалисты предупреждают, что массовый выезд украинцев, которые во многом составляли сегмент недорогой рабочей силы, способен нанести ощутимый урон польской экономике.

Накануне стало известно, что военные центры комплектования Польши приступили к рассылке гражданам мобилизационных карточек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

