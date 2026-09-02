«Не соревноваться, а уничтожать!»: Генерал раскрыл, как защитить небо от угроз Зеленского
Виктор Соболев заявил НСН, что Украина без помощи западных стран не может закрыть небо над Россией.
России необходимо перекрыть все пути снабжения ВСУ со стороны западных стран, а не соревноваться с Киевом в количестве БПЛА, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на угрозу Владимира Зеленского «закрыть небо» над Россией с помощью дронов: украинский лидер прямо намекнул, что безопасность гражданских лайнеров не гарантирована, однако посчитал нужным предупредить об этом только иностранных дипломатов и бизнесменов. Путин заметил, что это «заявка на государственный терроризм», а с террористами переговоров не ведут. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить», - пообещал он. Соболев уверен, что сама Украина не может справиться с такой «задачей».
«Украина долго не может вообще ничего делать, их снабжает Запад. Все страны НАТО обеспечивают их как беспилотными летательными аппаратами самолетного типа с дальним радиусом действий, так и ракетами, включая ракеты «Фламинго». Что нужно сделать? Во-первых, усиливать нашу противовоздушную оборону. Нам не нужно соревноваться, у кого больше беспилотников, нам нужно эффективно их уничтожать, а также завоевать господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать», - отметил он.
Также Соболев указал на необходимость перекрыть западные поставки на Украину.
«Во-вторых, нужно все пути снабжения ракетами и БПЛА, которые идут с Запада на Украину, перекрыть. Это и порты, и железнодорожные станции, и мосты, и тоннели. Мы должны перекрыть подвоз этого вооружения на территорию Украины. И третий пункт – достичь целей СВО как можно раньше. Я считаю, что эта цель может быть достигнута на западных границах Украины. Тогда мы этот вопрос решим раз и навсегда, а Запад не посмеет готовиться к войне с Россией в таком случае», - заключил он.
Вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент Владимир Путин.
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