«Украина долго не может вообще ничего делать, их снабжает Запад. Все страны НАТО обеспечивают их как беспилотными летательными аппаратами самолетного типа с дальним радиусом действий, так и ракетами, включая ракеты «Фламинго». Что нужно сделать? Во-первых, усиливать нашу противовоздушную оборону. Нам не нужно соревноваться, у кого больше беспилотников, нам нужно эффективно их уничтожать, а также завоевать господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать», - отметил он.

Также Соболев указал на необходимость перекрыть западные поставки на Украину.

«Во-вторых, нужно все пути снабжения ракетами и БПЛА, которые идут с Запада на Украину, перекрыть. Это и порты, и железнодорожные станции, и мосты, и тоннели. Мы должны перекрыть подвоз этого вооружения на территорию Украины. И третий пункт – достичь целей СВО как можно раньше. Я считаю, что эта цель может быть достигнута на западных границах Украины. Тогда мы этот вопрос решим раз и навсегда, а Запад не посмеет готовиться к войне с Россией в таком случае», - заключил он.

Вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент Владимир Путин.

