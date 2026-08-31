Путин заявил о движении РФ к завершению украинского конфликта
Президент Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Об этом глава государства сообщил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС, передает ТАСС.
Индийский премьер в ходе беседы подчеркнул необходимость разрешения всех проблем мирными средствами и призвал двигаться именно в этом направлении. Моди в свете событий на Украине поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита российского лидера в Нью-Дели на саммит БРИКС.
«Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин, комментируя миротворческие заявления руководства Индии по украинскому кризису.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что в Москве по-прежнему ждут Владимира Зеленского для переговоров. Представитель Кремля напомнил, что если украинский лидер действительно хочет провести встречу, он может приехать в российскую столицу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Власти разрешили продажу на АЗС бензина классов Евро-2 и Евро-3
- Россияне стали приносить в МФЦ своих кур и петухов для регистрации
- Выгодный обмен: В России ждут бессрочный безвиз с Китаем с 2027 года
- Карелия и Золотое кольцо: Где отдохнуть в России до 100 тысяч рублей
- Эксперт рассказала, кому будет сложно получить ипотеку в 2027 году
- Путин своим указом увеличил численность центрального аппарата ФСО
- Путин заявил о движении РФ к завершению украинского конфликта
- Силуанов и Бессент обсудили в США урегулирование на Украине
- Эксперты рассказали, куда ходят на экскурсии жители Москвы и Петербурга
- Лоза высмеял решение «Первого канала» сделать Дмитриенко наставником «Голоса»