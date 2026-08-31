Путин заявил о движении РФ к завершению украинского конфликта

Президент Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Об этом глава государства сообщил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС, передает ТАСС.

Индийский премьер в ходе беседы подчеркнул необходимость разрешения всех проблем мирными средствами и призвал двигаться именно в этом направлении. Моди в свете событий на Украине поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита российского лидера в Нью-Дели на саммит БРИКС.