Путин заявил о движении РФ к завершению украинского конфликта

Президент Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Об этом глава государства сообщил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС, передает ТАСС.

Индийский премьер в ходе беседы подчеркнул необходимость разрешения всех проблем мирными средствами и призвал двигаться именно в этом направлении. Моди в свете событий на Украине поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита российского лидера в Нью-Дели на саммит БРИКС.

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«Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин, комментируя миротворческие заявления руководства Индии по украинскому кризису.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что в Москве по-прежнему ждут Владимира Зеленского для переговоров. Представитель Кремля напомнил, что если украинский лидер действительно хочет провести встречу, он может приехать в российскую столицу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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