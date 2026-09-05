Употребление «детского шампанского» может исказить восприятие ребенком алкоголя

Главный внештатный психиатр‑нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин выступил с рекомендацией не приобретать для детей «детское шампанское». По его мнению, такие напитки способны сформировать у несовершеннолетних искажённое представление об алкоголе — в дальнейшем ребёнок может не воспринимать его как потенциально опасное вещество.

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Эксперт подчёркивает значимость родительского примера в становлении детских привычек. Он призывает взрослых прививать детям культуру семейных праздников, в которой алкоголь не является обязательным атрибутом.

Как цитирует специалиста пресс‑служба Минздрава Подмосковья, если ребёнок с детства регулярно наблюдает алкоголь на праздничном столе и сам получает напитки, имитирующие взрослые, родителям впоследствии будет гораздо труднее донести до него риски, связанные с употреблением спиртного. Холдин считает важным закладывать основы здорового образа жизни и выстраивать полезные семейные традиции уже в раннем возрасте.

Ранее член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович сказал НСН, что безалкогольное вино нельзя называть вином, хотя сам по себе напиток и неплохой.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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