Эксперт подчёркивает значимость родительского примера в становлении детских привычек. Он призывает взрослых прививать детям культуру семейных праздников, в которой алкоголь не является обязательным атрибутом.

Как цитирует специалиста пресс‑служба Минздрава Подмосковья, если ребёнок с детства регулярно наблюдает алкоголь на праздничном столе и сам получает напитки, имитирующие взрослые, родителям впоследствии будет гораздо труднее донести до него риски, связанные с употреблением спиртного. Холдин считает важным закладывать основы здорового образа жизни и выстраивать полезные семейные традиции уже в раннем возрасте.

Ранее член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович сказал НСН, что безалкогольное вино нельзя называть вином, хотя сам по себе напиток и неплохой.

