Употребление «детского шампанского» может исказить восприятие ребенком алкоголя
Главный внештатный психиатр‑нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин выступил с рекомендацией не приобретать для детей «детское шампанское». По его мнению, такие напитки способны сформировать у несовершеннолетних искажённое представление об алкоголе — в дальнейшем ребёнок может не воспринимать его как потенциально опасное вещество.
Эксперт подчёркивает значимость родительского примера в становлении детских привычек. Он призывает взрослых прививать детям культуру семейных праздников, в которой алкоголь не является обязательным атрибутом.
Как цитирует специалиста пресс‑служба Минздрава Подмосковья, если ребёнок с детства регулярно наблюдает алкоголь на праздничном столе и сам получает напитки, имитирующие взрослые, родителям впоследствии будет гораздо труднее донести до него риски, связанные с употреблением спиртного. Холдин считает важным закладывать основы здорового образа жизни и выстраивать полезные семейные традиции уже в раннем возрасте.
Ранее член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович сказал НСН, что безалкогольное вино нельзя называть вином, хотя сам по себе напиток и неплохой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Употребление «детского шампанского» может исказить восприятие ребенком алкоголя
- Россияне стали все чаще искать врачей в соцсетях для бесплатных консультаций
- Договоренности Анкориджа и мирное соглашение: Зачем Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву
- В ОП высказались против увольнения учителей за публикацию фото в купальниках
- Вин Дизель может сам снять финальный «Форсаж»
- СМИ: 87-летнего отца Сырского могут подключить к ИВЛ из-за ухудшения состояния
- В «Эксмо» оценили ущерб книжной отрасли из-за атак на склады маркетплейсов
- СМИ: Украинцы из-за роста нападений массово бегут из Польши
- Песков: Путин приказал воздержаться от ударов по Киеву на три дня
- В Кореневском районе Курской области беспилотник ранил местного жителя