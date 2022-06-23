«Армия или экономика?»: Какой ответ выберет Россия для Литвы за блокаду Калининграда

Калининградские власти прорабатывают разные ответные меры, при этом в Госдуме допускают решение вопроса с помощью армии и флота. 

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 23 июня заявил, что Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область. По его словам, российской стороне следует сделать выбор именно в пользу экономических мер воздействия.

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«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — сказал Кнутов.

По мнению эксперта, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на блокаду Калининграда. Он выразил уверенность, что за ее действиями стоят США и НАТО. Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.

Так, на минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области пока будет справляться с новыми грузами. При этом транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа.

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Между тем калининградские власти активно ищут пути решения вопроса по транзиту через Литву. Как отметила руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, в настоящее время существует три возможных дипломатических варианта. Она выразила мнение, что для урегулирования вопроса необходимо внести изменения в санкционный документ Евросоюза под номером 833/2014.

«Первый вариант — это дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие его из санкций», — сказала Иванова.

Второй опцией является удаление из статей документа, введенных за последние месяцы четвертым, пятым и шестым пакетами, уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом». Под третьим вариантом Иванова подразумевает направление разъяснений в таможенные органы Литвы о неприменении статей санкционных пакетов к калининградскому транзиту.

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Тем временем в МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов — это проявление враждебности.

«Когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», - сказала Захарова и подчеркнула, что провокации Литвы приведут к соответствующей реакции Москвы.

В свою очередь калининградский губернатор Антон Алиханов 21 июня допускал, что в качестве ответной меры Литве может быть рассмотрен вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом. Он также подчеркивал, что предложения по ответным мерам будут переданы федеральным властям уже на этой неделе.

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«Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом», — заявлял он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать именно с помощью армии и флота.

«В полной блокаде мы пока не находимся, есть еще воздух и вода, можем морем возить, паромами. Есть определенные нюансы: в Калининград они приходят полными, а уходят пустыми. Многие товары уходят на импорт, а на большую землю не особенно. Поэтому паромы, грубо говоря, уходят босиком. Будем переналаживать. А вообще надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - говорил Колесник.

Ранее Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. В частности, в него вошли технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, а также товары для использования в авиации или космической промышленности.

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ФОТО: РИА Новости//Татьяна Меель
ТЕГИ:Железные ДорогиКалининградЛитваРоссия
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