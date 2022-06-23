«Армия или экономика?»: Какой ответ выберет Россия для Литвы за блокаду Калининграда

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — сказал Кнутов.

По мнению эксперта, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на блокаду Калининграда. Он выразил уверенность, что за ее действиями стоят США и НАТО. Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.

Так, на минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области пока будет справляться с новыми грузами. При этом транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа.