«Армия или экономика?»: Какой ответ выберет Россия для Литвы за блокаду Калининграда
Калининградские власти прорабатывают разные ответные меры, при этом в Госдуме допускают решение вопроса с помощью армии и флота.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 23 июня заявил, что Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область. По его словам, российской стороне следует сделать выбор именно в пользу экономических мер воздействия.
«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — сказал Кнутов.
По мнению эксперта, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на блокаду Калининграда. Он выразил уверенность, что за ее действиями стоят США и НАТО. Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.
Так, на минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области пока будет справляться с новыми грузами. При этом транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа.
Между тем калининградские власти активно ищут пути решения вопроса по транзиту через Литву. Как отметила руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, в настоящее время существует три возможных дипломатических варианта. Она выразила мнение, что для урегулирования вопроса необходимо внести изменения в санкционный документ Евросоюза под номером 833/2014.
«Первый вариант — это дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие его из санкций», — сказала Иванова.
Второй опцией является удаление из статей документа, введенных за последние месяцы четвертым, пятым и шестым пакетами, уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом». Под третьим вариантом Иванова подразумевает направление разъяснений в таможенные органы Литвы о неприменении статей санкционных пакетов к калининградскому транзиту.
Тем временем в МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов — это проявление враждебности.
«Когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», - сказала Захарова и подчеркнула, что провокации Литвы приведут к соответствующей реакции Москвы.
В свою очередь калининградский губернатор Антон Алиханов 21 июня допускал, что в качестве ответной меры Литве может быть рассмотрен вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом. Он также подчеркивал, что предложения по ответным мерам будут переданы федеральным властям уже на этой неделе.
«Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом», — заявлял он в эфире телеканала «Россия 1».
При этом депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать именно с помощью армии и флота.
«В полной блокаде мы пока не находимся, есть еще воздух и вода, можем морем возить, паромами. Есть определенные нюансы: в Калининград они приходят полными, а уходят пустыми. Многие товары уходят на импорт, а на большую землю не особенно. Поэтому паромы, грубо говоря, уходят босиком. Будем переналаживать. А вообще надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - говорил Колесник.
Ранее Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. В частности, в него вошли технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, а также товары для использования в авиации или космической промышленности.
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