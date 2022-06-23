Эксперт допустил блокаду Литвы от Москвы и Минска для транзита в Калининград

Назван способ прорыва литовской блокады Калининграда, сообщает «Украина.ру» со ссылкой на военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.

Президент Литвы заявил о готовности страны к отключению электроснабжения из России

Он допустил, что Россия и Белоруссия могут принять ответные меры для транзита в город. Историк уверен, что России следует выбрать экономические методы воздействия.

Кнутова не исключил, что за решениями Литвы стоят США и НАТО. Однако если Москва примет экономические меры против Вильнюса, то он может напрямую попросить помощи у западных партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:КалининградБелоруссияЛитва
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