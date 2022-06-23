Эксперт допустил блокаду Литвы от Москвы и Минска для транзита в Калининград
Назван способ прорыва литовской блокады Калининграда, сообщает «Украина.ру» со ссылкой на военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.
Он допустил, что Россия и Белоруссия могут принять ответные меры для транзита в город. Историк уверен, что России следует выбрать экономические методы воздействия.
Кнутова не исключил, что за решениями Литвы стоят США и НАТО. Однако если Москва примет экономические меры против Вильнюса, то он может напрямую попросить помощи у западных партнеров.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- Эксперт допустил блокаду Литвы от Москвы и Минска для транзита в Калининград
- СМИ: Германия и Франция решили держаться в стороне от украинского кризиса
- Власти Калининграда призвали изменить санкции для решения проблемы транзита
- Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8%
- Госдеп прокомментировал ситуацию с вывозом российских дипломатов
- СМИ: НАТО объявит о новом размещении сил в Европе
- Чехия приостановила выдачу виз россиянам
- В Молдавии рассказали, почему не могут поддержать антироссийские санкции
- Таксист в Латвии ударил по лицу Божене Рынске за русофобию
- Венгрия предрекла Европе новую волну беженцев из-за продовольственного кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru