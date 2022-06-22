Эксперт Леонков: запрет Литвы морского транзита в Калининград – объявление войны
Вильнюс опасается перекрывать России морской транзит в Калининград, так как это будет равнозначно объявлению войны Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.
По его словам, Литва вряд ли пойдет на блокировку морского пути по Балтике. При этом у России много экономических способов воздействия на Вильнюс, отметил эксперт.
Как сообщалось ранее, после введения Литвой ограничений на транзит ряда товаров в Калининградскую область Вильнюс может попытаться перекрыть поставки газа в российский регион.
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