Эксперт Леонков: запрет Литвы морского транзита в Калининград – объявление войны

По его словам, Литва вряд ли пойдет на блокировку морского пути по Балтике. При этом у России много экономических способов воздействия на Вильнюс, отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, после введения Литвой ограничений на транзит ряда товаров в Калининградскую область Вильнюс может попытаться перекрыть поставки газа в российский регион.



