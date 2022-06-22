Эксперт Леонков: запрет Литвы морского транзита в Калининград – объявление войны

Вильнюс опасается перекрывать России морской транзит в Калининград, так как это будет равнозначно объявлению войны Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

Транзитный вопрос: Чем Россия ответит Литве на блокаду Калининграда

По его словам, Литва вряд ли пойдет на блокировку морского пути по Балтике. При этом у России много экономических способов воздействия на Вильнюс, отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, после введения Литвой ограничений на транзит ряда товаров в Калининградскую область Вильнюс может попытаться перекрыть поставки газа в российский регион.


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Фото: bbc.com
ТЕГИ:Калининградская ОбластьЛитва
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