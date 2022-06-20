С поезда на паром: Калининград вынужден перестраивать логистику из-за Литвы

Доставлять грузы в Калининградскую область из-за запрета Литвы на транзит придется через Питер паромами, это займет в два раза больше времени, заявил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Транзит был условно два дня по железной дороге, если скорым поездом. Если товарным – это примерно пять дней. Сейчас это будет в два раза дольше, через паром, через Питер. Есть еще вариант авиационной отправки», - рассказал Бекоев.

При этом, по его словам, ситуация усугубляется тем, что паромы в этом направлении сейчас перегружены, но цены из-за смены вида транспорта вырасти не должны.

«Дороже не выйдет, потому что стоимость перевозки не такая большая, если сравнивать с багажным вагоном, по цене будет небольшая разница. По срокам будет дольше, потому что паромы перегружены на Калининград. Товары сейчас дорожают не из-за этого, а из-за их дефицита, если говорить про импортные. Я не думаю, что ситуация повлияет на цены, не должно быть такого», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».