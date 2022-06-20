С поезда на паром: Калининград вынужден перестраивать логистику из-за Литвы
Директор транспортно-экспедиционной компании Владислав Бекоев объяснил НСН, что при этом стоимость перевозок не должна вырасти.
Доставлять грузы в Калининградскую область из-за запрета Литвы на транзит придется через Питер паромами, это займет в два раза больше времени, заявил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Транзит был условно два дня по железной дороге, если скорым поездом. Если товарным – это примерно пять дней. Сейчас это будет в два раза дольше, через паром, через Питер. Есть еще вариант авиационной отправки», - рассказал Бекоев.
При этом, по его словам, ситуация усугубляется тем, что паромы в этом направлении сейчас перегружены, но цены из-за смены вида транспорта вырасти не должны.
«Дороже не выйдет, потому что стоимость перевозки не такая большая, если сравнивать с багажным вагоном, по цене будет небольшая разница. По срокам будет дольше, потому что паромы перегружены на Калининград. Товары сейчас дорожают не из-за этого, а из-за их дефицита, если говорить про импортные. Я не думаю, что ситуация повлияет на цены, не должно быть такого», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Накануне Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита подсанкционных товаров. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Меры вступили в силу 18 июня, глава региона назвал это решение «грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита».
Сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что подобные меры властей Литвы нарушают имеющиеся соглашения.
«Соглашения существуют, никто их не отменял, поэтому, конечно, это нарушение. Но это далеко не первый раз, когда мы видим со стороны членов Европейского союза грубые нарушения международных соглашений, подписанных с нашей страной. Это абсолютно провокационное решение. Со стороны Литвы это грубое одностороннее нарушение. Поскольку Калининград является частью РФ, соответственно все соглашения по транзиту: в частности железнодорожному, автомобильному – действуют», - заключил он.
Россия считает незаконным решение Литвы прекратить транзит ряда товаров через Калининградскую область. Об этом уже заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новые суда для товаров, попавших под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга-Балтийск в течение недели, уточнил сегодня калининградский губернатор.
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