Власти Калининграда призвали изменить санкции для решения проблемы транзита

В качестве примера она привела внесение изменений в санкционный документ ЕС 833/2014, причем в различных вариантах. Например, дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций».

Также можно убрать из санкций в 4, 5 и 6-м пакетах уточнения, «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом, добавила Иванова.

Самым очевидным вариантом эксперт назвала направление разъяснений в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей, введенных 4, 5 и 6-м пакетами антироссийских ограничительных мер, к калининградскому транзиту товаров.

Ранее Литва ограничила транзит ряда товаров, подпавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. В связи с этим Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру.

Россия примет практические меры в ответ на частичный запрет транзита через Литву в Калининград, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам военного эксперта, Вильнюс опасается перекрывать России морской транзит в Калининград, так как это будет равнозначно объявлению войны Москве.

