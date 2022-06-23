Власти Калининграда призвали изменить санкции для решения проблемы транзита
В настоящее время существует три возможных дипломатических варианта решения вопроса по транзиту через Литву, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Аллу Иванову.
В качестве примера она привела внесение изменений в санкционный документ ЕС 833/2014, причем в различных вариантах. Например, дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций».
Также можно убрать из санкций в 4, 5 и 6-м пакетах уточнения, «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом, добавила Иванова.
Самым очевидным вариантом эксперт назвала направление разъяснений в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей, введенных 4, 5 и 6-м пакетами антироссийских ограничительных мер, к калининградскому транзиту товаров.
Ранее Литва ограничила транзит ряда товаров, подпавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. В связи с этим Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру.
Россия примет практические меры в ответ на частичный запрет транзита через Литву в Калининград, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам военного эксперта, Вильнюс опасается перекрывать России морской транзит в Калининград, так как это будет равнозначно объявлению войны Москве.
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