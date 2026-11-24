Суд отменил арест двух квартир Блиновских
В Москве арбитражный суд по заявлению Росимущества снял арест с двух московских квартир блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, сообщают «Известия».
Кроме того, отменен запрет на сделки с этой недвижимостью. Речь идет о жилье площадью 132,2 и 58,8 квадратных метра, четырех машино-местах, двух кладовках в московском ЖК «Донской Олимп».
Помимо столичных активов, суд снял ограничения еще с 33 объектов недвижимости Блиновских в Костромской и Ярославской областях. Отмена ареста не означает возвращения имущества бывшим владельцам – все квартиры, машино-места и участки конфискованы в доход государства по уголовному делу Блиновской.
Ранее суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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