Кроме того, отменен запрет на сделки с этой недвижимостью. Речь идет о жилье площадью 132,2 и 58,8 квадратных метра, четырех машино-местах, двух кладовках в московском ЖК «Донской Олимп».

Помимо столичных активов, суд снял ограничения еще с 33 объектов недвижимости Блиновских в Костромской и Ярославской областях. Отмена ареста не означает возвращения имущества бывшим владельцам – все квартиры, машино-места и участки конфискованы в доход государства по уголовному делу Блиновской.

Ранее суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

