Президент Литвы заявил о готовности страны к отключению электроснабжения из России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России, сообщает Reuters.

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По его мнению, Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа за остановку транзита товаров в Калининградскую область.

«Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим», - подчеркнул Науседа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
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