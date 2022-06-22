Президент Литвы заявил о готовности страны к отключению электроснабжения из России
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России, сообщает Reuters.
По его мнению, Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа за остановку транзита товаров в Калининградскую область.
«Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим», - подчеркнул Науседа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область, сообщает RT.
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