Опубликован перечень товаров, запрещенных к провозу в Калининград через Литву

При этом пока разрешен транзит икры и ее заменителей, этилового спирта, минеральных или химических удобрений, древесины и изделий из дерева. Эта мера действует до 10 июля для провоза товаров в рамках исполнения договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года.

Кроме того, до 5 декабря разрешается транзит нефти и нефтепродуктов с рядом исключений, указанных в перечне.

Ранее Литва запретила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. В Кремле назвали решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным, напоминает «Свободная пресса». При этом в Литве заявили, что речи о блокаде Калининградской области не идет, перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций, продолжается.

