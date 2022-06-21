Опубликован перечень товаров, запрещенных к провозу в Калининград через Литву

Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало перечень товаров, запрещенных к провозу транзитом через Литву. Список размещен на официальном сайте ведомства.

В 66-страничный перечень товаров, подпадающих под санкции ЕС, вошли в том числе технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки, товары для использования в авиации или космической промышленности. Также ограничения коснулись трюфелей и продуктов из них, сигар, парфюмерии, фарфоровой и керамической посуды, бытовой техники дороже 750 евро, музыкальных инструментов стоимостью более 1 500 евро, чистопородных лошадей и многого другого.

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При этом пока разрешен транзит икры и ее заменителей, этилового спирта, минеральных или химических удобрений, древесины и изделий из дерева. Эта мера действует до 10 июля для провоза товаров в рамках исполнения договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года.

Кроме того, до 5 декабря разрешается транзит нефти и нефтепродуктов с рядом исключений, указанных в перечне.

Ранее Литва запретила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. В Кремле назвали решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным, напоминает «Свободная пресса». При этом в Литве заявили, что речи о блокаде Калининградской области не идет, перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций, продолжается.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЛитваКалининград
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