Достраивать газохимический комплекс в Ленобласти позвали 70 тысяч китайцев
В 2027 году большая часть визовых трудовых квот для Ленинградской области придется на специалистов из Китая, сообщает «Росбалт».
Им выделено 18,6 тысячи из 22,8 тысячи утвержденных для региона мест. Филиал китайской компании планирует привезти на строительство газохимического комплекса 70 тысяч инженеров и рабочих из КНР. При этом население всего Кингисеппа, который является районным центром для места строительства комплекса в порту Усть-Луга, составляет чуть более 50 тысяч человек.
Работы на проекте Комплекса по переработке этансодержащего газа начались в мае 2021 года. Он должен был стать крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в РФ и одним из самых мощных в мире по объему переработки.
Подрядчиком для строительства выбрана China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven.
Ранее рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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