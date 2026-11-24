Им выделено 18,6 тысячи из 22,8 тысячи утвержденных для региона мест. Филиал китайской компании планирует привезти на строительство газохимического комплекса 70 тысяч инженеров и рабочих из КНР. При этом население всего Кингисеппа, который является районным центром для места строительства комплекса в порту Усть-Луга, составляет чуть более 50 тысяч человек.

Работы на проекте Комплекса по переработке этансодержащего газа начались в мае 2021 года. Он должен был стать крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в РФ и одним из самых мощных в мире по объему переработки.

Подрядчиком для строительства выбрана China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven.

Ранее рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

