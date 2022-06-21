Захарова назвала враждебным поведение Литвы по отношению к России

«Литва должна понимать, что характеристика действий Вильнюса по транзиту в Калининград как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, литовские власти вышли за пределы международного права и ведут себя «агрессивно, враждебно» и провокационно, отмечает RT.

Дипломат подчеркнула, что Вильнюс должен понимать серьезность последствий запрета на транзит грузов в Калининградскую область, пишет Ura.ru.

