Песков назвал беспрецедентным решение Литвы по блокаде Калининградской области
Россия считает незаконным решение Литвы прекратить транзит ряда товаров через Калининградскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Вильнюс прекратил транзит подсанкционных товаров, следовавших из России в Калининградскую область и в обратном направлении, запрет коснулся почти 50% ввозимых в регион грузов.
«Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза - распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля назвал сложившуюся ситуацию «более чем серьезной», «элементом блокады» и отметил, что в ближайшие дни власти проведут глубокий анализ происходящего.
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