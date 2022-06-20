Песков назвал беспрецедентным решение Литвы по блокаде Калининградской области

Ранее стало известно, что Вильнюс прекратил транзит подсанкционных товаров, следовавших из России в Калининградскую область и в обратном направлении, запрет коснулся почти 50% ввозимых в регион грузов.

«Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза - распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля назвал сложившуюся ситуацию «более чем серьезной», «элементом блокады» и отметил, что в ближайшие дни власти проведут глубокий анализ происходящего.

