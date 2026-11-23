Законопроект предусматривает автоматизированную передачу налоговым органам сведений об операциях по счетам граждан. Однако семейные переводы и поступления, не имеющие отношения к предпринимательству, не станут основанием для проверки.



Зато в зону внимания могут попасть граждане, которые ведут свое дело без регистрации или систематически получают доходы от физлиц, но не декларируют их и не платят налоги. Одним из критериев для отправки сведений станет превышение порога рисковых операций в 2,4 млн рублей за 12 месяцев. Сумма соответствует годовому лимиту доходов для самозанятых.



Обмен данными будет проводиться по операциям, совершенным с 1 января 2027-го. Переводы за 2026-й учитывать не планируют. Конкретные критерии подозрительных операций, а также порядок и периодичность передачи информации определят в межведомственном соглашении ЦБ и ФНС.



В Минфине подчеркнули, что полученные данные будут защищены режимом налоговой тайны.



Сейчас банки предоставляют налоговым ведомствам сведения об операциях по счетам физлиц по запросам в рамках проверок. Новый механизм должен сделать информационный обмен регулярным и автоматическим. Ранее Госдума приняла законопроект во втором чтении.



Ранее юрист рассказал, какие привычки надо менять из-за нового контроля переводов.

