Семейные переводы россиян не попадут под автоматический налоговый контроль
Переводы между родственниками, в том числе регулярные, не будут проверять по новому механизму автоматического обмена данными между ЦБ РФ и ФНС. Налоговый контроль затронет операции, которые могут свидетельствовать о систематическом получении незадекларированных доходов от других граждан. Об этом пишет ТАСС.
Законопроект предусматривает автоматизированную передачу налоговым органам сведений об операциях по счетам граждан. Однако семейные переводы и поступления, не имеющие отношения к предпринимательству, не станут основанием для проверки.
Зато в зону внимания могут попасть граждане, которые ведут свое дело без регистрации или систематически получают доходы от физлиц, но не декларируют их и не платят налоги. Одним из критериев для отправки сведений станет превышение порога рисковых операций в 2,4 млн рублей за 12 месяцев. Сумма соответствует годовому лимиту доходов для самозанятых.
Обмен данными будет проводиться по операциям, совершенным с 1 января 2027-го. Переводы за 2026-й учитывать не планируют. Конкретные критерии подозрительных операций, а также порядок и периодичность передачи информации определят в межведомственном соглашении ЦБ и ФНС.
В Минфине подчеркнули, что полученные данные будут защищены режимом налоговой тайны.
Сейчас банки предоставляют налоговым ведомствам сведения об операциях по счетам физлиц по запросам в рамках проверок. Новый механизм должен сделать информационный обмен регулярным и автоматическим. Ранее Госдума приняла законопроект во втором чтении.
Ранее юрист рассказал, какие привычки надо менять из-за нового контроля переводов.
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