Москва запросила объяснения у Гааги из-за работы компании Destinus на Украине
Посольство России в Гааге направило во внешнеполитическое ведомство Нидерландов запрос о возможном участии сотрудников оборонной компании Destinus в атаках против РФ, сообщают «Известия».
Данная компания базируется в Хенгело. Поводом для обращения стали ранее обнародованные заявления Destinus о применении ее вооружения со стороны военных Украины. Указывалось на использование ракет Ruta и беспилотников при атаках на Крымский мост.
Ранее стало известно, что работники предприятия в разное время выезжали на Украину и непосредственно участвовали в применении БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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