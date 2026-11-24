Данная компания базируется в Хенгело. Поводом для обращения стали ранее обнародованные заявления Destinus о применении ее вооружения со стороны военных Украины. Указывалось на использование ракет Ruta и беспилотников при атаках на Крымский мост.

Ранее стало известно, что работники предприятия в разное время выезжали на Украину и непосредственно участвовали в применении БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

