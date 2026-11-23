Управляющий директор ответственной за состязания компании Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH Флориан Штерн уточнил, что представители РФ и Белоруссии могут выступать в нейтральном статусе, если соответствуют требованиям FIS и попали в специальный список.



Немецкий лыжный союз тоже придерживается правил Федерации и готов подтверждать нейтральным спортсменам принципиальную возможность участия в этапах Кубка мира в ФРГ.



При этом организаторы подчеркнули, что не могут влиять на выдачу въездных виз. Это решение находится исключительно в компетенции госучреждений Германии.



Ранее НСН писала, что трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову отказали в нейтральном статусе. Лыжник планировал обратиться в CAS.

