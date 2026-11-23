В Германии допустили участие российских лыжников в «Тур де Ски»
Организаторы этапов Кубка мира в немецком Оберстдорфе допустили возможность участия российских спортсменов в соревнованиях, включая «Тур де Ски». Решение будет зависеть от соблюдения правил Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и получения виз, сообщает Sport24.
Управляющий директор ответственной за состязания компании Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH Флориан Штерн уточнил, что представители РФ и Белоруссии могут выступать в нейтральном статусе, если соответствуют требованиям FIS и попали в специальный список.
Немецкий лыжный союз тоже придерживается правил Федерации и готов подтверждать нейтральным спортсменам принципиальную возможность участия в этапах Кубка мира в ФРГ.
При этом организаторы подчеркнули, что не могут влиять на выдачу въездных виз. Это решение находится исключительно в компетенции госучреждений Германии.
Ранее НСН писала, что трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову отказали в нейтральном статусе. Лыжник планировал обратиться в CAS.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Основатели зоомагазинов «Четыре лапы» погибли в ДТП в Чили
- СМИ: Чибис обещал найти виновных в плохом ремонте дороги Апатиты – Кировск
- В Германии допустили участие российских лыжников в «Тур де Ски»
- Мерц назвал ошибкой отказ НАТО принять Украину в альянс в 2008 году
- Семейные переводы россиян не попадут под автоматический налоговый контроль
- В Финляндии хотят создать противотанковые заграждения на границе с РФ
- Офтальмолог назвал правила защиты глаз в сезон простуд
- В Ливии сравнили атаку на порт Бенгази со стороны Украины с объявлением войны
- «Лучший Хрущев всех времен»: Сухоруков объяснил, почему гордится «Сталиным»
- Финэксперт объяснила, почему у бывших коллег могут различаться пенсии