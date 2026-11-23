Мерц назвал ошибкой отказ НАТО принять Украину в альянс в 2008 году
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посчитал ошибочным решение НАТО не принимать Украину в Североатлантический альянс в 2008 году. По его мнению, членство страны в организации могло бы предотвратить нынешний конфликт. Об этом сообщает The Guardian.
Немецкий политик вспомнил о саммите блока в Бухаресте. Там предложение о включении Киева в состав альянса не получило поддержки. При этом Мерц одобрил инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона вернуться к обсуждению вопроса в контексте мирных переговоров.
По мнению главы правительства ФРГ, Украине необходимы гарантии безопасности, сопоставимые по характеру с обязательствами союзников по пятой статье Североатлантического договора. Канцлер добавил, что их надо предоставить после урегулирования кризиса.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал вступление Киева в НАТО якобы единственным способом закончить конфликт.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Достраивать газохимический комплекс в Ленобласти позвали 70 тысяч китайцев
- Основатели зоомагазинов «Четыре лапы» погибли в ДТП в Чили
- СМИ: Чибис обещал найти виновных в плохом ремонте дороги Апатиты – Кировск
- В Германии допустили участие российских лыжников в «Тур де Ски»
- Мерц назвал ошибкой отказ НАТО принять Украину в альянс в 2008 году
- Семейные переводы россиян не попадут под автоматический налоговый контроль
- В Финляндии хотят создать противотанковые заграждения на границе с РФ
- Офтальмолог назвал правила защиты глаз в сезон простуд
- В Ливии сравнили атаку на порт Бенгази со стороны Украины с объявлением войны
- «Лучший Хрущев всех времен»: Сухоруков объяснил, почему гордится «Сталиным»