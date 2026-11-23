Немецкий политик вспомнил о саммите блока в Бухаресте. Там предложение о включении Киева в состав альянса не получило поддержки. При этом Мерц одобрил инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона вернуться к обсуждению вопроса в контексте мирных переговоров.



По мнению главы правительства ФРГ, Украине необходимы гарантии безопасности, сопоставимые по характеру с обязательствами союзников по пятой статье Североатлантического договора. Канцлер добавил, что их надо предоставить после урегулирования кризиса.



Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал вступление Киева в НАТО якобы единственным способом закончить конфликт.

