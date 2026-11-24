Об этом глава региона говорил в январе текущего года на пресс-конференции. Он назвал проект строительства «сильно кривым».

По его словам, данным вопросом занимаются правоохранительные органы, а ответственные за работу над реконструкцией покинули Россию.

О задержании Чибиса стало известно 23 ноября. Ведется предварительное расследование в отношении группы лиц о хищении из бюджета региона более 39 млн рублей, растрате средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, на сумму, превышающую 1 млрд рублей

Ранее Чибис задекларировал таунхаус в Испании и три участка под Мурманском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

