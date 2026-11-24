СМИ: Чибис обещал найти виновных в плохом ремонте дороги Апатиты – Кировск
Задержанный губернатор Мурманской области Андрей Чибис обещал найти виновных в плохом ремонте трассы Апатиты – Кировск, сообщают «Известия».
Об этом глава региона говорил в январе текущего года на пресс-конференции. Он назвал проект строительства «сильно кривым».
По его словам, данным вопросом занимаются правоохранительные органы, а ответственные за работу над реконструкцией покинули Россию.
О задержании Чибиса стало известно 23 ноября. Ведется предварительное расследование в отношении группы лиц о хищении из бюджета региона более 39 млн рублей, растрате средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, на сумму, превышающую 1 млрд рублей
Ранее Чибис задекларировал таунхаус в Испании и три участка под Мурманском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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