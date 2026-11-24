Они ехали в туристическом автобусе, водитель которого уснул. Семейная пара погибла от полученных травм 21 ноября. ДТП произошло на 170 километре трассы из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес. Водитель уснул за рулем, автобус выкатился на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Цыпины — основатели и соучредители российской сети зоомагазинов «Четыре Лапы», созданной в 1992 году.

В результате ДТП также пострадали еще пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

