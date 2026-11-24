Основатели зоомагазинов «Четыре лапы» погибли в ДТП в Чили
Основатели российской сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в автомобильной аварии в Чили, сообщает Telegram-канал Mash.
Они ехали в туристическом автобусе, водитель которого уснул. Семейная пара погибла от полученных травм 21 ноября. ДТП произошло на 170 километре трассы из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес. Водитель уснул за рулем, автобус выкатился на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
Цыпины — основатели и соучредители российской сети зоомагазинов «Четыре Лапы», созданной в 1992 году.
В результате ДТП также пострадали еще пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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