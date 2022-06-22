Хорватия не исключает, что Вильнюс перекроет газ в Калининград
После введения Литвой ограничений на транзит ряда товаров в Калининградскую область Вильнюс может попытаться перекрыть поставки газа в российский регион, сообщает Advance.
Литва может объяснить данную меру введением антироссийских санкций, однако в РФ могут это расценить как шаг против Москвы со стороны Вильнюса.
Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россия готовит ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград. Предложения по ответным мерам Литве будут переданы федеральным властям уже на этой неделе.
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