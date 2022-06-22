Хорватия не исключает, что Вильнюс перекроет газ в Калининград

Литва может объяснить данную меру введением антироссийских санкций, однако в РФ могут это расценить как шаг против Москвы со стороны Вильнюса.

Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россия готовит ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград. Предложения по ответным мерам Литве будут переданы федеральным властям уже на этой неделе.

