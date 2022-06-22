В МИД пообещали практический ответ на ограничение транзита в Калининград

Как отметила дипломат, возможные ответные меры прорабатываются в межведомственном формате. Литве и Евросоюзу было заявлено «о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло». Если в Европе не отреагируют должным образом, «ответные действия будут неизбежными».

«К вопросу относительно того, какими они будут. <...> Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Литва ограничила транзит ряда товаров, подпавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. В связи с этим Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру, напоминает RT.

